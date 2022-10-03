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群益投顧：10月可留意台股五大族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧表示，台股技術面台股進一步回測2020年底(周線)原始跳空缺口、萬三整數關卡上下的風險轉增。 觀察下半月大陸與歐美第4季的年底節慶消費旺季效應是否見發酵態勢。

群益投顧說，10月可留意類股為：

新台幣貶值受惠股

新台幣今年不斷貶值、9月貶幅更大幅擴增，對明顯受惠新台幣貶值的產業、公司第3季財報可望有所挹注。營運表現佳的製鞋股鈺齊-KY（9802）與高爾夫球具代工股明安（8938）、復盛應用（6670）等，本業與業外匯兌利益皆美。

離岸風電

九合一選舉11月將登場，政策作多綠電(風力發電、太陽能等)產業，料獲市場更多關注青睞。離岸風電第三階段區塊開發選商作業在9月30日截止、11月下旬公布選商結果。

航運股

儘管產業雜音多，但(貨櫃為主的)航運低本益比，仍可望有短線加分效果。2023年國際海事組織(IMO)新法規上路，長榮（2603）8成以上的船舶船齡低於十年，遠高於整體貨櫃航運市場約30%，後續競爭優勢可望展現。

NB/PC股

宏碁（2353）旗下桌機8月在瑞典等北歐四國市占第一。仁寶（2324）進軍智慧醫療、長照。廣達（2382）伺服器區塊業績亮眼；精英（2331）轉型效益顯，前七個月EPS1.11元，已超越其2016年以來各年度營運成績。

板卡股

顯示卡大廠EVGA宣布退出市場，將終止與輝達合作，市場法人看好對技嘉（2376）、微星（2377）等台廠搶食市占，將形成正面挹注。此前華擎（3515）曾表示，板卡產業最壞情況已過，尤其主板需求相對明確。

群益投顧說，中共二十大、九合一選舉陸續登場。中共二十大10月16日在北京召開，市場關注二十大大綱出爐後的新台幣氛圍。國內九合一選舉則將在11月26日舉行，10月政策作多股市力度應只會更大。

英國政府9月23日宣布1972年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫，當日卻引發英國債、匯市大跌。美國聯準會鷹派激進升息下，連工業大國英國都面臨財政赤字債務風險疑慮，債務結構相差的新興市場風險升溫疑慮恐仍難解。

美國拜登政府打壓大陸半導體動作不斷，繼8月前後陸續傳禁售14奈米以下半導體設備給中芯等陸企後，又傳考慮限制大陸取得美國快閃記憶體晶片設備。9月21日美重量級參議員聯名要求美商務部長將陸NAND Flash代表廠長江存儲列入黑名單。

九合一選舉 新台幣 美國聯準會 群益

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