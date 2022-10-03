快訊

若普亭使用核武器？ 前美中情局長：美將摧毀俄羅斯在烏克蘭所有軍隊

南韓「崽子之亂」！ 總統失言引爆朝野鬥爭

空前危機！壽險業第三季淨值恐失守兆元 一家將轉負數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10/3【早晨財經速解讀】限空令能救台股?10/7國安基金例會繼續護盤?台積電400元是底部還是天花板 道瓊創2008以來最長季度跌幅

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台股上周在各項國際利空衝擊下，指數一路破底，表現相當弱勢。上周五（30日）美股道瓊指數重挫500點、台指期夜盤也大跌88點，不過金管會祭出限空令今起生效，市場預期今日短線行情將承壓探底，但之後短線跌深、籌碼沈澱、政策偏多等三大利多逐漸發酵，本周盤勢將呈先蹲後跳格局。

法人指出，美國8月個人消費支出（PCE）平減指數年增率雖略降至6.2%，仍高於市場預期的6.0%，核心PCE物價年升率則攀升0.2個百分至4.9%，將加劇聯準會的政策壓力，市場反映利率動向的Fed Watch顯示，11、12月升息5碼機率已約為五成，不僅拖累美股重挫，台股今日短線有持續探底的壓力。

雖然台股今日盤中仍將面對破底壓力，不過法人圈認為，由於前波高點8月15日來大盤短線跌幅已達13.19%；隨大盤指數不斷破底轉弱，上周融資餘額已大減149億元，籌碼轉趨沈澱；加上政府祭出限空令的利多等，均將使得台股短線蓄積跌深反彈的可能性。

第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良指出，上周五美股道瓊指數重挫500點可能拖累台股今日走勢，不過，由於英國央行大舉購買20年期等長年期公債的短線寬鬆政策，已暫抑制住美元強彈格局。

加上金管會祭出「限空令」，限制盤中借券賣出總量與調整融券保證金成數，搭配四大基金陸續釋出委外代操、國安基金宣示積極護盤，台股在短線探底後，有機會展開一波跌深反彈行情。

萬寶投顧執行長賴建承、華南投顧董事長儲祥生分析，限空令可能導致短線股市成交量能萎縮，不過，法人圈早有預期，上周之前就加速調節，隨本周賣壓減少，若能搭配新台幣止貶、融資餘額連續大減、整體餘額降至1,650億元以下，台股光輝10月的反彈行情將可期待。

不過，外資法人認為，台股在跌深後、或將迎來反彈，但觀察聯準會升息步調，在今年底前可能將利率提升到4.5%的水準，意味2年期美國公債殖利率仍有上揚空間，外資買盤不易大舉回流。目前聯準會成員近期言論立場都持續偏向鷹派，聯準會11月、12月合計升息5碼機率升高，美元強勢格局不易扭轉，台股年底前仍恐承壓。

台積電（2330）明年調漲晶圓代工報價傳遭最大客戶蘋果拒絕，另一主力客戶輝達有意跟進，並未澆熄台積電堅持漲價的決心。多家IC設計業者證實，上周末接獲台積電通知，2023年1月1日起產出的晶圓全面調漲， 其中，8吋漲6%，12吋漲3%至5%。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

2330台積電 金管會 美股 台股

延伸閱讀

台泥（1101）用替代燃料年省63億元！ 抵擋中國市場成本壓力

布局台股 投顧：最快明年2、3月才會多頭反攻

台股不斷破底 祭出「限空令」成交量恐萎縮？法人：有望跌深反彈

相關新聞

10/3【早晨財經速解讀】限空令能救台股?10/7國安基金例會繼續護盤?台積電400元是底部還是天花板 道瓊創2008以來最長季度跌幅

台股上周在各項國際利空衝擊下，指數一路破底，表現相當弱勢。上周五（30日）美股道瓊指數重挫500點、台指期夜盤也大跌88點，不過金管會祭出限空令今起生效，市場預期今日短線行情將承壓探底，但之後短線跌深、籌碼沈澱、政策偏多等三大利多逐漸發酵，本周盤勢將呈先蹲後跳格局。

富邦期貨：後市恐面臨萬三關卡保衛戰

美國商務部上周五 (9/30) 公布剔除食品與能源價格的8月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增4.9%，高於市場...

台股不斷破底 祭出「限空令」成交量恐萎縮？法人：有望跌深反彈

台股上周在各項國際利空衝擊下，指數一路破底，表現相當弱勢。上周五（30日）美股道瓊指數重挫500點、台指期夜盤也大跌88...

陳奕光專欄／留意半導體檢測兩大趨勢

半導體業從去年下半年開始開始疲軟，造成IC設計業庫存天數逐季往上走。觀察台灣主要IC設計族群的存貨天數，今年上半年已超過...

一周盤前解析／汽車零組件、儲能 聚光

聯準會官員近期持續發表鷹派言論，經濟衰退擔憂縈繞，美股恐慌指數VIX噴漲，債市拋售潮再現，美國科技股領軍破底，導致台股連...

中信（2891）、第一金（2892） 兩金融股可望受惠美國升息

美國聯準會9 月升息3 碼和台灣央行升息半碼後，法人分析，此對銀行淨利息收益率有利，而債券殖利率飆升對壽險公司長期經常性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。