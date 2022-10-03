10/3【早晨財經速解讀】限空令能救台股?10/7國安基金例會繼續護盤?台積電400元是底部還是天花板 道瓊創2008以來最長季度跌幅

台股上周在各項國際利空衝擊下，指數一路破底，表現相當弱勢。上周五（30日）美股道瓊指數重挫500點、台指期夜盤也大跌88點，不過金管會祭出限空令今起生效，市場預期今日短線行情將承壓探底，但之後短線跌深、籌碼沈澱、政策偏多等三大利多逐漸發酵，本周盤勢將呈先蹲後跳格局。

法人指出，美國8月個人消費支出（PCE）平減指數年增率雖略降至6.2%，仍高於市場預期的6.0%，核心PCE物價年升率則攀升0.2個百分至4.9%，將加劇聯準會的政策壓力，市場反映利率動向的Fed Watch顯示，11、12月升息5碼機率已約為五成，不僅拖累美股重挫，台股今日短線有持續探底的壓力。

雖然台股今日盤中仍將面對破底壓力，不過法人圈認為，由於前波高點8月15日來大盤短線跌幅已達13.19%；隨大盤指數不斷破底轉弱，上周融資餘額已大減149億元，籌碼轉趨沈澱；加上政府祭出限空令的利多等，均將使得台股短線蓄積跌深反彈的可能性。

第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良指出，上周五美股道瓊指數重挫500點可能拖累台股今日走勢，不過，由於英國央行大舉購買20年期等長年期公債的短線寬鬆政策，已暫抑制住美元強彈格局。

加上金管會祭出「限空令」，限制盤中借券賣出總量與調整融券保證金成數，搭配四大基金陸續釋出委外代操、國安基金宣示積極護盤，台股在短線探底後，有機會展開一波跌深反彈行情。

萬寶投顧執行長賴建承、華南投顧董事長儲祥生分析，限空令可能導致短線股市成交量能萎縮，不過，法人圈早有預期，上周之前就加速調節，隨本周賣壓減少，若能搭配新台幣止貶、融資餘額連續大減、整體餘額降至1,650億元以下，台股光輝10月的反彈行情將可期待。

不過，外資法人認為，台股在跌深後、或將迎來反彈，但觀察聯準會升息步調，在今年底前可能將利率提升到4.5%的水準，意味2年期美國公債殖利率仍有上揚空間，外資買盤不易大舉回流。目前聯準會成員近期言論立場都持續偏向鷹派，聯準會11月、12月合計升息5碼機率升高，美元強勢格局不易扭轉，台股年底前仍恐承壓。

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