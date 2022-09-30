中型非投資等級債券 後市可期

摩根士丹利環球非投資等級債券基金操盤團隊認為，中型非投資等級債券具較高殖利率及評價面優勢，後市可期。今年以來，全球非投資等級債券殖利率最高及最低分別為9.09%及5.07%，目前為8.53%，殖利率處於相對高位。

此外，就利差水準來看，全球非投資等級債券利差最高及最低分別為658個基本點（1個基本點是0.01個百分點）及368個基本點，目前利差水準530個基本點，仍具利差收斂空間，評價面具有優勢。

摩根士丹利觀察，在2000年科技泡沫與2008年金融海嘯重挫後三個年度，全球非投資等級債券表現優於美股S&P 500指數，且有領先回漲趨勢。在觸底反彈階段，市場風險偏好初步回溫，資金仍以流向固定收益資產為主，且非投資等級債券在超跌後吸引更多買盤流入，因此表現比股票更好。

在摩根士丹利環球非投資等級債券基金，80-85％由下而上選擇債券，聚焦中型市場非投資等級債券，相較於參考指數，基金現階段以加碼配置B評等與 CCC評等債券為主。

國泰投顧分析，中型市場非投資等級債券常被大型管理機構、交易商與信評機構忽略，所以相較於大型市場非投資等級債券，通常具有高出100~150基本點的殖利率優勢。

國泰投顧統計，過去20年，中型市場非投資等級債券相較於大型市場，累積報酬較高，且波動率較小，擁有較高的殖利率，但違約率與大型市場非投資等級債券相當。建議著眼長線的投資人，可適度配置資金於非投資等級債券基金，並優先布局中型市場為主的基金。