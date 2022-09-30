外資限空令出爐 法人：有助提振投資信心

台股指數再探底，今（30）日收在13424.58點，改寫2020年11月16日以來新低，金管會宣布救市措施，法人認為，主要是提高放空成本，預料對盤勢的影響應為短期性，不過對於提振投資信心確實有幫助，加上國安基金進場等有利維持台股走勢，但這波指數能否止穩回升，主要仍須視整體國際投資氣氛、美元走勢，及美股是否能止跌等，才是真正提振投資情緒的主因，短線先視能否放量收復短天期均線。

美股跌跌不休，加上蘋果股價重挫拖累科技類股走軟，市場持續憂慮聯準會積極升息恐使美國經濟陷入衰退，受到美股破底等國際負面情緒影響，且目前籌碼面面臨資金回流美股壓力，台股指數再創波段新低，今日盤中一度回檔至13,274.72點，終場收在13,424.58點，改寫2020年11月16日以來新低，下跌109.68點，跌幅0.81%，全周加權指數下跌693.8點，周線跌幅4.91%，周線連6黑，技術線型持續弱勢，原本抗跌的OTC指數單周重挫6.13%。

三大法人資金動向，外資與自營商雙雙賣超台股，美國升息、美元強勢，國際資金持續撤出台股，外資連續9周自台股提款，本周賣超334.17億元，今年來賣超金額增加至1.25兆元；自營商連續7周站在賣方，本周提款71.78億元，僅有投信本周加碼買進93.12億元，連續買超周數來到第15週，三大法人本周合計賣超台股312.83億元。

針對金管會今日下午祭出的救市措施，保德信指出，主要是提高放空成本，預料對於盤勢的影響應為短期性，不過對於提振投資信心確實有幫助；PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，由於短線跌幅相對已深，融資餘額單週快速下降超過120億元，且包括台灣在內的部分國家政府已表示將出手穩定市場，若國際投資情緒能止跌，指數短線隨時有望展開反彈走勢，短期先視大盤能否出現放量上漲，帶動指數站回短天期均線。

廖炳焜說明，本周美國公布的經濟數據包括耐久財訂單、零售庫存、待售成屋、第2季GDP等皆因為相當具有韌性，反而增添通膨的不確定性，讓市場解讀為聯準會能強勢鷹派的支撐，在資金快速緊縮之下，將衝擊經濟走勢，甚至有可能陷入衰退，因此美股本周持續反映升息憂慮而破底，台股也難以獨善其身，加上這波美元跟著升息走強，衝擊新興市場貨幣相繼貶值，進一步造成外資外流壓力。

廖炳焜提醒，在聯準會強勢鷹派且不惜犧牲經濟成長為代價的前提下，美元指數續強，資金撤出新興市場，將影響股市估值，且目前終端消費需求放緩，也將造成企業獲利展望下修壓力，本益比擴張不易，操作上不宜過於積極。選股方面，近期可留意受惠解封題材族群，另外具有長線題材的汽車、電動車、網通、綠能相關零組件等亦可逢低分批布局。