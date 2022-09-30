里昂出具「尋找底部」報告：PC庫存還要調整三季

里昂證券發布台灣個人電腦（PC）硬體報告指出，PC進入正常化階段，調整供需之間的落差，庫存調整可能持續到明年下半年。與一個月的預估相比，最近對於今年成長率下修的幅度更大，且預期會更晚才復甦。

里昂在這篇名為「尋找底部」的報告中預期，PC今年出貨量將下滑16%，明年下滑4%。其中，筆電分別下滑18%及3%，桌上型電腦則分別下滑10%及5%。到2023年第3季，PC產業才會恢復成長，主要是因為基期低及替換需求出現。

里昂的預測大致符合市場目前的預期，但大幅低於國際數據資訊（IDC）的預估。里昂持續避開直接受到PC出貨量下滑的公司，看好非PC動能強勁的企業，重申買進鴻海（2317）、廣達（2382）及瑞昱（2379）。

里昂預估，筆電出貨量今年第3季會大跌20%，第4季會下挫22%，明年上半年仍承受壓力，但下滑幅度會縮減。到2023年第3季，PC出貨量可能回到2%的年成長率。由於新工作模式帶來對於運算的需求提高，預期到2024年之後，整個產業將受惠於基本需求，平穩成長約5%。

報告指出，里昂預估整個PC產業還要再經歷三季的庫存調整，因此持續看多非PC成長動能較強的標的。例如，鴻海的高階PC比重高，廣達的伺服器成長強，瑞昱則已降低PC比重。不過，里昂對祥碩（5269）維持負面看法。