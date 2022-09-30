台股面臨萬3保衛戰 金管會宣布周一起限制借券

聯準會堅持鷹派升息，美股四大指數全數收黑，台股近日震盪劇烈，雖國安基金在場內護盤，但仍面臨萬三保衛戰，今早盤更一度重挫近260點，最低來到1萬3274點。金管會今下午召開股期市會議，會後決議祭出限制借券措施，但市場矚目的限空令還未出手。

金管會今臨時宣布召開記者會，證期局局長張振山今宣布，10月1日起，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量的30%調降為20%，但券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。另上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為100%。

依照過往經驗，當股市持續下探，金管會的股市穩定措施（市場俗稱「18套劇本」）會陸續端出，目前已推出鼓勵公司召開業績發表會、鼓勵實施庫藏股、放寬擔保品範圍的「初期階段」，但台股仍持續下探，因此再祭出限制借券措施，但限空令（平盤下禁止放空）、提高融券保證金成數等還未出手，再下一步才有可能到禁空令（全面禁止放空）、縮限漲跌幅等。