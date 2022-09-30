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台積電（2330）1點半爆1.5萬賣單、一口氣再殺4元 收2年來新低
台股今（30）日收13,424.58點，下跌109.68點，周線、月線、季線齊下跌，台積電（2330）最後一盤爆出15,329張賣單，硬生生再殺低4元股價，終收在今日最低的422元，為2020年9月25日來的低點價位，下跌13元，跌幅2.98%，市值急縮3,370億元，下滑至10兆9,426億元。
台股今日以13,409.65點開低，一度下探至13,274.72點，盤中也曾縮小跌幅，指數回至13,466.82點，貨櫃三雄翻紅，華航（2610）也翻紅，鴻海（2317）、聯發科（2454）等也是由黑翻紅，但是權王台積電卻是大跌破底，拖累大盤指數。
台積電早盤以424.5元開出，下跌10.5元，盤中一度拉至427.5元，但並無力翻紅，最後一盤再爆出15,329張的成交量，股價一口氣再殺低4元，終場收在422元，重挫13元，寫下2年多來的新低，市值也摜破11兆元，下滑至10兆9,426億元。
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