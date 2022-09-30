英曝險免驚 法人：金融股影響有限 存股族可逢低承接

英國金融市場動盪，引發金融股存股族關注，投顧法人認為，雖然短期市場風險提高，評價有修正疑慮，但國內金融業資本適足率維持高檔，具抵禦風險能力，影響應屬有限，建議可逢低承接評價處於相對低檔的金融股。

受到美股持續弱勢影響，台股今日盤中再創13,274點波段低點，金融股普遍在盤下震盪換手，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）、中信金（2891）、玉山金（2884）、元大金（2885）、開發金（2883）等大型金控持續探底，合庫金（5880）、第一金（2892）、上海商銀（5876）等則維持相對穩健走勢。

英國大減稅掀起債市與匯市動盪，英格蘭銀行宣布購債救市，重啟量化寬鬆措施，根據金管會統計，至8月底國內金融業曝險部位達1.5兆元，其中，保險業約1.19兆元、銀行業3,044億元、證券期貨業82.8億元，整體而言以保險業的投資風險較大。

就金管會監理角度來看，主要會在風險控管上，法人分析，國內金融業資本適足率維持高檔水準，具有一定抵禦風險能力，雖然短期股價隨市場波動，但就股價淨值比來看，目前除玉山金約2倍外，其餘大多在1至1.8倍間，評價相對不高，建議存股族可逢低承接。