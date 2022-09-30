台積電股價持續破底 早盤最低423元

蘋果（Apple）重挫拖累美股科技類股走軟，再加市場擔憂聯準會（Fed）積極升息抗通膨，恐讓美國經濟雪上加霜，美國四大指數齊跌。台股今（30）日早盤下跌逾200點，台積電（2330）領跌，早盤最低423元，下跌12元，創2年多新低價位。

台股ADR跟隨美股走勢下跌，台積電重挫近4%，但對台北交易股票價格仍有溢價率1.34%。

台積電股價開盤重挫10.5元，開在424.5元，最低下探423元。籌碼方面，外資連七日賣超台積電總共4萬9,372張，投信則連十日買超3,323張，持股比例降至71.35%，自營商連五日買進5,057張，呈現土洋對作的局面。

道瓊工業平均指數29日終場下跌458.13點、跌幅1.54%，收29,225.61點；那斯達克指數下挫314.13點、跌幅2.84%，收10,737.51點；標準普爾500指數下挫78.57點、跌幅2.11%，收3,640.47點；費城半導體指數下挫79.9點、跌幅3.29%，收2,347.36點。