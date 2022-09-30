富邦期貨：需留意股市仍處於下跌段
周四美公布上周初領失業金人數，其降至20萬人以下，顯示就業市場依然穩健，使聯準會能更加站穩鷹派立場，美股債雙殺，蘋果大跌近5%，費半成分股表現疲弱，四大指數盡墨，道瓊下跌1.54%、標普大跌2.11%、那指與費半更是重挫2.84%與3.29%，而10年期美債殖利率回升至3.78%，台股ADR更是全數下跌，台積電ADR下跌3.95%、聯電ADR下跌3.59%。
整體市場對於升息環境下之悲觀情緒仍難以消化，在眾多聯準會官員皆堅定鷹派立場下，克里夫蘭聯邦準備銀行總裁麥斯特在昨日也強調升息路線尚未改變，台股周四開高走低，台股5日均線已連兩周呈現負乖離，此屬於短期的弱勢反彈，但空頭情緒仍壟罩，加權指仍於所有均線之下，而昨台指夜盤下跌近1.5%，台股ADR也殺聲隆隆，投資人需留意股市仍處於下跌段，整體操作需謹慎保守。（富邦期貨/提供）
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