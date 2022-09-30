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星宇航空掛牌首日一度衝高到25.2元 股價開高走低

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空9月30日以16.8元興櫃掛牌，正式進入資本市場，掛牌首日股價開高走低。黃淑惠攝
星宇航空9月30日以16.8元興櫃掛牌，正式進入資本市場，掛牌首日股價開高走低。黃淑惠攝

星宇航空（2646）於（28）日召開興櫃前法人說明會，9月30日以16.8元興櫃掛牌，正式進入資本市場，掛牌首日股價開高走低，早盤一度衝高來到25.2元，漲幅一度達50%，隨即出現賣壓，9點15分左右股價下滑到20元附近，漲幅降為19%。

星宇航空開航以來遇到新冠疫情大爆發，根據民航局公告的累積虧損已達95.98億元，法人分析， 10月終於等到政府要解禁，還會受到經濟因素影響，星宇航空營運創新值得注意，然而，航空市場變化多端，市場還是期待星宇航空如何彌平累計虧損，另外，面對機隊、航線規模都比星宇大的華航（2610）及長榮航（2618），市場對於星宇的創新新鮮度如果退燒，要如何殺出一片天，還需要持續觀察。

星宇航空實收資本額181.17億元，成為台灣興櫃市場資本額最大企業，面對國內航空市場競爭激烈，星宇航空執行長翟健華表示，日前法說表示，星宇航空已經走到隧道的尾端準備迎向曙光，差異化的布局搶攻三大市場商機。星宇航空廣體客機今年第4季開始陸續交機，明年將進軍美國線，有信心明年營收能衝50億元，全年力拚轉虧為盈，2024年有望申請上市。

星宇航空未來的目標市場是朝著跨洲轉機市場，第二個部分是貨運市場，第三個是商務旅客市場。將全力朝向上市之路邁進，目前總機隊規模已達19架，國境十月全面開放後，星宇航空明年大型的A350加入營運，營收要衝50億元並不難達成，規劃於2023年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北-洛杉磯航線，下半年再開另一條美國線，正式開啟太平洋另一端的市場，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。

星宇航空 興櫃

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