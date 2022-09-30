富蘭克林證券投顧：第4季採取防生曙策略 等待曙光出現

美國8月CPI通膨超出預期、聯準會如期升息三碼，不過利率點陣圖顯示較市場預期更為鷹派的升息步伐，並且大幅調降經濟成長展望，殖利率大幅攀升、全球金融市場大幅震盪，經濟衰退擔憂加劇下，債券資產表現相對抗跌。總計9月以來台灣金管會證期局核備的988檔境外基金(股、債均含)平均下跌3.71%，其中，710檔股票型基金平均下跌4.95%，261檔債券型基金平均下跌0.72%。

富蘭克林證券投顧表示，為避免通膨根深蒂固，聯準會這波升息循環將走的比預期更久更高，且2023年也將維持緊縮性政策一段時間，意謂與高利率並存將成為投資新常態，潛在風險則是經濟衰退、企業獲利和股市評價面修正，在景氣下行趨勢下，預期股市仍位處震盪測底階段，另方面，隨著聯準會升息循環進入後半場，市場焦點將從通膨和升息擔憂轉向經濟衰退風險，伴隨債券殖利率彈升後的評價面改善，未來不論是面臨景氣衰退、或是通膨下滑讓聯準會放慢或停止升息，將逐漸開啟債券資產的投資機會。

生技醫療產業9月來不乏利多消息，多項藥物與療法公布試驗佳音或取得美國食品暨藥物管理局(FDA)核准上市，支撐生技產業基金近月逆勢上漲2.22%居冠、醫療類股則僅小跌0.84%居次，不過在利率快速攀升下全球景氣壟罩陰霾則打壓全球不動產的前景與能源的需求展望，近月分別下跌9.63%及7.95%表現居末。

巴西則在連續12次升息後已見成效、經濟學家下調通膨預期、央行暫緩升息，此外，巴西總統大選民調顯示前民粹總統盧拉支持度持續領先，隨盧拉獲前財政部長正式支持，市場評估將有助其當選後推動更為務實的政策，提振市場信心，推升拉美股票型基金近月逆勢上揚0.63%；印度則在部分經濟數據走揚的支撐下表現亦相對抗跌，小幅下跌1.88%，而因應通膨走升台灣央行連續三次升息並且下調今年經濟成長展望，加上全球股市震盪、台股近期持續破底，近月下跌10.51%墊後。

富蘭克林證券投顧表示，生技產業創新力道強勁且近期多項試驗數據樂觀加上併購動能有所回溫，樂觀看待生技股後續表現機會，不過總體經濟環境處於逆風下，第4季可採取「防生曙策略」，「防禦優先」強調以靈活調整資產配置的美國價值平衡型基金為核心，並因應投資人風險屬性增持適合的債券型基金。另方面，看好生活必須及生(升)息題材，包括基礎建設、公用事業、美國股利成長型股票和價值型股票基金，並採取分批加碼或定期定額策略參與生技及科技產業，等待烏雲散去後的曙光出現。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，現階段採取防禦配置是合適的策略，上半年再生能源股票隨成長股大幅修正，近期市場氛圍轉變，對再生能源長期展望正向，儘管經濟放緩可能壓抑能源需求，俄烏戰爭加劇能源供應吃緊並支持能源價格維持高檔，許多能源商增加產量有利能源運輸基建前景，預期未來在能源基建比重將維持高檔。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人伊凡•麥可羅說，降低年長者處方藥成本的立法對於生技製藥產業的影響將是可控的，儘管許多藥物會受到結構性降價影響，但亦有積極的面向，如自付額上限條款將提高患者的負擔能力等，整體法案是合理、理性且可控的。重要的是，鑒於規定在幾年後才會實施，醫療產業至少在五年期間可望擺脫藥價的不確定性，這可望帶動評價面的提升且有望加速併購，此法案掃除產業一大不確定性。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，就科技支出來看，消費科技支出較為錯綜，隨著後疫情經濟重新開放，消費者回到實體商店，電子商務、線上遊戲、串流媒體受到影響，然而，企業持續投資在數位轉型，企業科技支出仍維持穩健，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，將持續汰弱留強、放眼長線作布局。