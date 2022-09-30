利空持續測試底部 復華投信：台股第4季區間震盪

展望台股第４季表現，復華投信表示，短期因通膨引發的利空效應持續測試底部，大盤走勢已領先反應下跌至過去景氣對策燈號降至黃藍燈以下(23分)水準，但在不確定性未除、景氣領先指標年增率底部翻揚前，預估第４季大盤將處於13,000至15,000點震盪。

復華投信投資研究處副總邱鶴倫表示，目前台股股價淨值比(P/B)已近長期平均，預估本益比(P/E)不到11倍，已修正至歷史低檔水準，預期本波市場修正低點約在13,000-14,000點，後市轉為區間震盪，由於過去歷史台股無連續兩年下跌，待年底景氣落底訊號顯現後上漲可期。

邱鶴倫分析，觀察台股過去空頭跌幅，在美國景氣軟著陸預期下，目前跌幅已達滿足點區間，不過，鑒於電子業庫存調整及企業獲利下修，推估景氣下滑趨勢將從今年第4季延續至明(2023)年第1季，也將是此波經濟循環及股市相對谷底期。

在大盤動能受利空干擾下，選股將對重要，復華投信投資研究處副總邱鶴倫表示，相對看好長線仍具成長趨勢的高速運算、節能及替代能源ESG概念、車用電子、網通(400G)、生技、蘋果供應鏈等題材表現。

邱鶴倫指出，目前股市情緒指標雖較6月低點略有反彈，但整體股市情緒仍處在相對偏悲觀水準，不過推估明年上半年通膨指標有機會回落，讓FED放緩升息步調，驅使市場情緒好轉，股市可望會有明顯反彈，使大盤有機會挑戰16,000點，但因為FED不易快速降息，在資金動能有限的狀況下，目前推估明年台股大盤區間將是14,000至17,000點。