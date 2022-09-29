台股今10幾檔個股股價異常 金管會：進一步了解中

台股今深跌後出現反彈，但在接近午盤時，有十幾檔大型股突然間爆量衝高股價後又立刻拉回，引起投資人熱議，法人推測是有ETF或券商下錯單。金管會證期局今表示，目前經查元大證有一筆錯帳，但與今午盤的狀況無關，目前尚未接獲投資人反映有受影響，已請證交所持續了解中。

證期局副局長張子敏表示，經證交所調閱相關資料後，截至今下午3時為止有一筆錯帳，主要是元大證券府城分公司有一筆交易錯帳，但金額相當小、僅約8萬元，和外界關注10餘檔個股盤中股價變化無關，目前尚未接獲投資人反映有受影響。

張子敏指出，券商今日交易的錯帳更正期限是到明天上午10時，是哪些個股出現異常、相關狀況，已請證交所進一步了解中。目前股市設有監視制度，若有不法狀況就會依法辦理，以維護交易秩序。

據了解，午盤出現價格異常的個股，包括中碳、微星、福壽、華邦電、英業達、東聯、旺宏、仁寶、宏碁、台肥 、福懋、佳世達、台達化、華夏、中華、和桐、中化等。