華邦電等十檔個股狂飆盛傳ETF錯帳？金管會提三點說明

今天盤中驚見華邦電（2344）等十幾檔大型股出現爆量拔尖、股價飆高，又旋即拉回，引起市場議論，市場揣測是大型ETF下單錯置，或是程式指令出錯，證期局副局長張子敏說，到今天下午三點止，僅有一家券商是原油相關的ETF錯帳，與飆漲個股無關。

他說，經證交所調閱資料，到今天下午三點止，只有元大府城分公司、有原油相關的ETF錯帳，錯帳金額僅8萬多，換言之，錯帳的ETF與飆漲的個股無關。

他說，因申報錯帳的期限是到明年早上十點為止，因此相關資訊明天十點前，才能更精準掌握，目前也沒有接獲客戶申訴。

其次，張子敏說，目前股市有監視制度，若有發現不法，會依規範、維護交易秩序，三、針對市場傳言飆漲個股的ETF錯帳情況，已請交易所持續了解，是否有異常狀況。

台股今天盤中出現超過十檔價格異常走勢的個股，包括中碳（1723）、微星（2377）、福壽（1219）、華邦電、英業達（2356）、東聯（1710）、旺宏（2337）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、台肥（1722） 、福懋（1434）、佳世達（2352）、台達化（1309）、華夏（1305）、中華（2204）、和桐（1714）、中化（1701）等。

有法人認為，以錯單時間點，加上可以同時下單如此多個股，極可能是大型ETF投信公司，金管會已請證交所進一步了解。