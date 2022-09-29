台股破底危機未除 下半年15檔中籤新股報酬率逾2成

台股破底危機尚未解除，今（29）日雖收紅，以13,534.26點作收，上漲68.19點，但盤中一度翻黑下探至13,462.57點，再往下探底，不過，在台股下跌中，統計下半年以來，仍有25檔新上市櫃或增資新股維持正報酬，其中15檔在新股撥券買賣以來，報酬率超過2成，尤其是耀勝（3207）的增資新股中籤者，報酬率高達85%，抽中1張即使留到現在未賣出，獲利達1.88萬元。

初次上市櫃個股或是上市櫃公司辦理增資，都會辦理公開申購，以抽籤方式讓投資人參與，熱門的新股更是吸引市場參與抽籤，中籤者好比是「抽中紅包」一般，通常都可以獲利入袋。

台股這波下跌仍未落底，今日更一度再往下探底，寫下波段新低，不過終場則是收紅，統計台股下半年以來，大盤指數由14,825.73點下跌以來，已下跌1,291.47點，跌幅8.71%，指數失守萬四。

不過，若以下半年初次上市櫃，或是辦理現增的公司來看，統計新股撥券日在7月之後的38家公司中，以今日收盤價對比承銷價來看，仍有25家維持正報酬，11家則是負報酬，2家持平，換句話說，中籤的投資人即使未賣出，股價未「破發」（跌破新股申購承銷價）的話都還是賺錢的。

以股價仍高於承銷價的25家公司來看，報酬率最高的是耀勝，承銷價22元，今日收盤價40.8元，中籤報酬率85%，1張獲利1.88萬元；醣聯（4168）及岳豐（6220）的報酬率同是48%，4成以上的還有維田（6570）及燿華（2367）；報酬率逾3成的有六家，包括信紘科（6667）、總太（3056）、奇鈦科（3430）、元晶（6443）、華新（1605）、怡利電（2497）。

另外，虹堡（5258）、天宇（8171）、宏碁資訊、材料-KY（4763）等4家也有逾2成報酬率；逾1成報酬率的有七家，包括連展投控（3710）、伊雲谷（6689）、茂迪（6244）、鑫龍騰（3188）、全達（8068）、動力-KY（6591）、上銀（2049）等；中探針（6217）、南仁湖（5905）、普鴻（6590）也維持正報酬。

沛波（6248）及凱鈺（5468）則是持平，今日的收盤價仍守住承銷價，但面臨「破發」的考驗；但是也有不幸破發的公司，如果中籤後未賣出，放到現在，則是陷入套牢虧損的窘境，統計下半年以來「破發」的公司有11家，其中，負報酬第一名是高端疫苗，以承銷價220元來看，今日收盤價79.6元，負報酬64%，中籤1張虧損14.04萬元。