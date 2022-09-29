台股上漲68.19點 三大法人買超7.11億元

台股今（29）日開高，一度上漲至13,651.29點，但賣壓隨即出籠一度小幅翻黑，午盤重新向上拉升，尾盤台積電（2330）出現賣壓，壓低指數，終場收在13,534.26點，上漲68.19點，成交量2,131.48億元；三大法人買超7.11億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超13.88億元，投信買超15.01億元，自營商買超（合計）5.98億元，其中自營商（自行買賣）買超5.62億元，自營商（避險）買超0.36億元。

今台股略為反彈，台積電尾盤一度破前低跌至432元，收435元，跌幅0.68%，聯發科（2454）小跌0.37%，收543元，科技權值股中聯電、鴻海（2317）撐盤，聯電（2303）收36.55元，漲幅0.97%，鴻海收101.5元，漲幅1%。汽車類股表現強勁，和泰車（2207）大漲逾5%，收577元，智伸科（4551）收171元，漲幅逾6%。行政院長蘇貞昌拍板國境於10月13日解封，觀光股大漲，雲品（2748）、京華漲幅6~7%，大盤收在13,534.26點，漲幅0.51%。