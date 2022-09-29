台股波動頻繁 聚焦基本面成長佳題材

美國市場受到房租項目帶動，8月CPI季調年增率、核心CPI年增率雙雙高於市場預期，另外，美國聯準會9月如預期升息3碼，導致全球指數持續下探低點，影響台股走勢下探、波動頻繁。

兆豐投信指出，另外，10月後將進入財報周與產業法說會旺季，搭配中國大陸有20大會議將於10月中召開，短期股市出現較大利多或激起大行情的機會減少，近期應屬於個股表現行情，建議長線聚焦基本面成長性較佳的台股題材。

兆豐豐台灣基金研究團隊表示，半導體伴隨供給面瓶頸逐漸打開，未來需求面是觀察重點，後續須持續觀察需求面回溫、庫存調整期延長度等議題。以技術分析觀察，投資建議上仍以低基期、政策支持的類股為主，採取選股不選市的策略，此外，評估目前台股產業的基本面尚未落底，布局策略上仍追求穩健性，以及挑選下行風險相對低，基本面較具成長性之標的為主。

兆豐第一基金研究團隊指出，今年底前國際市場將面對美國期中選舉、台灣縣市長九合一大選等政經議題，可望隨選舉話題推升美股與台股指數行情，仍可望於年底前出現中期彈升契機之投資條件，中長期維持謹慎樂觀的格局面。

金融環境通膨走勢已進入短期高峰階段，市場將逐步反應負向因子，隨著美中選舉及作夢行情，在美元強勢下，外資動作觀望，台股大盤可能進入整理格局。

不過，仍看好中小型個股有機會走出年底行情，包含受惠升息循環後的金融股，特別是銀行類股，加上中國大陸政策汽車購置稅減半、新能源車購置稅補貼延長，這類政策紅利將持續挹注的電動車類股、汽車零組件類股，以及新能源類股等，仍可作為逢回檔分批加碼或單筆分批進場建立資產部位的方向。