餐飲股漲翻天 法人估這三檔餐飲股明年賺逾一個股本

隨著延燒近三年的新冠疫情大流行將落幕，餐飲業擺脫疫情干擾，2023年重返增長軌道，市場看好餐飲集團業績持續升溫，加上今年下半年強勁的展店動能，效益可望在明年顯現，將推升營運表現。法人估，包括瓦城（2729）、八方雲集（2753）、王品（2727）明年皆可望重返賺一股本的行列。

餐飲股近期股價表現亮眼，包括亞洲藏壽司（2754）盤中股價攻頂，來到109元，漢來美食（1268）盤中股價大漲，漲幅逾7%，類股股王瓦城盤中漲幅逾4%，八方雲集早盤股價來到193元，再創歷史新高，王品股價近期也逼近今年以來的高點。

瓦城一直是餐飲業的常勝軍，2018年至2020年每年皆賺進1.5個股本，去年的三級警戒和今年第2季本土疫情爆發，才讓瓦城首度出現衰退。法人表示，瓦城擺脫疫情干擾後，恢復展店，2023年營運邁向增長，今年獲利雖恐較去年衰退，但隨著疫情走向終點，消費者生活模式回歸常態，明年可望恢復賺逾一股本的實力。

八方雲集因旗下主力品牌餐飲型態以外帶為主，是這波疫情下，少數業績未被疫情擊垮的。八方雲集目前的營運動能來自旗下的梁社漢積極擴展加盟，年底店數目標200間，另外新品牌芳珍預計年底店數10間，之後開放加盟往20間邁進。法人估，八方雲集鎖定庶民餐飲，受景氣影響不大，隨著加盟店穩健成長，加上公司今年底前可望將不賺錢的事業停損，有助明年財報表現。

王品明年迎集團30周年，內部也訂定「重返榮耀」的目標。法人表示，王品今年在台店數規模可望衝破歷史新高，隨著在台店數持續擴增，只要中國市場明年能持穩，王品2023年合併營收有機會挑戰200億元，也有機會繳出賺一個股本的佳績。