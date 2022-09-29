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台股早盤漲逾百點！台積電開盤漲5元 開盤價443元

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美股反彈…台股早盤漲逾百點 站回13,600點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照
台股。示意圖／聯合報系資料照

台股今(29)日開盤上漲84.63點，開盤指數13,550.7點，早盤漲逾百點，最高來到13,638.40點；台積電（2330）開盤上漲5元，開盤價443元。

群益投顧說，電子指數補原始缺口，技術面代表短線抵抗機會升高，但也折射趨勢偏弱。現階段以搶短跌深電子，搭配非電題材股，擇強守技術面短線應對。

周三(28日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲548.75點、漲幅1.88%，那斯達克指數上漲2.05%，標準500指數上漲1.97%，費半指數上漲1.22%。

第一金投顧表示， 美國10年期公債殖利率在昨日歐洲交易時段升破4%，創 2008年10月以來最高，但在英國央行發布聲明後，美國 10年期公債殖利率大幅滑落至3.7%附近。

三大法人周集中市場合計賣超140.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超119.5億元，投信買超20.2億元，自營商(自行買賣)賣超10.2億元，自營商(避險)賣超30.8億元。

統一期貨說，外資周三期貨部分增加1977口，淨多單1376口，十大交易人與特定法人合計買進4048口。週選支撐與壓力區落在13,000至14,200點，P/C Ratio降至0.6，整體籌碼中性偏空看待。

外資 自營商 台股

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