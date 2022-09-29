【早晨財經速解讀】市場暴跌都怪聯準會？台股帶量重跌360點 還有得殺？

美國聯準會（Fed）就要打贏抗通膨之戰，Fed決策官員卻不相信勝利在望，眼裏只見高通膨數據，因為他們緊盯的是後視鏡。這可能導致他們再次鑄下大錯，繼去年對通膨竄起的危機睹若無睹之後，如今又未能瞧見另一重大轉折點：經濟景氣急轉直下。

2022-09-29 08:22