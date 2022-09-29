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【早晨財經速解讀】市場暴跌都怪聯準會？台股帶量重跌360點 還有得殺？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國聯準會Fed）就要打贏抗通膨之戰，Fed決策官員卻不相信勝利在望，眼裏只見高通膨數據，因為他們緊盯的是後視鏡。這可能導致他們再次鑄下大錯，繼去年對通膨竄起的危機睹若無睹之後，如今又未能瞧見另一重大轉折點：經濟景氣急轉直下。

台股在投資人疑慮未除之前，指數持續下探，昨（28）日下跌360.52點，收盤指數13,466.07點，成交量為2246.13億元。

台積電（2330）為首的權值股及科技股無法帶動人氣，台積電收盤下跌10元，收盤價為438元。大盤今日開低走低，指標股的台積電、鴻海（2317）及貨櫃三雄等股走勢疲軟，IC設計股更跌勢慘重，世芯-KY（3661）等股跌幅較重。僅低價中小型股有內資介入而表現強勢。

彭博引述知情人士報導，蘋果放棄今年增產新款iPhone的計畫，因為新機並未出現原本預期需求大增的情況。受相關消息影響，兩岸蘋概股昨（28）日應聲重挫，台灣「蘋概三王」台積電（2330）、大立光及鴻海單日市值合計蒸發約3,236億元。

彭博引述不願具名的消息人士報導，蘋果已告知供應商，撤回今年下半年增產iPhone 14系列多達600萬支的安排。蘋果如今計劃今年將生產9,000萬支iPhone 14系列手機，大約和去年同期維持相同水準，也符合蘋果今夏的最初預測。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國聯準會 2330台積電 蘋果 iPhone 14 台股 Fed

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