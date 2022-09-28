大盤信用交易擔保維持率平均值157% 證交所籲投資人保持理性
台股近日受國際金融情勢影響跌幅較大，部分投資人擔憂股市有大規模融資斷頭情事；臺灣證券交易所表示，信用交易的擔保維持率採整戶(融資+融券)合併計算，截至今(28)日全市場的信用交易擔保維持率平均值為157%，尚未達處分(斷頭)130%的門檻。
證交所說，依證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法，信用交易之處分(斷頭)前均會有事前的通知及補繳程序，不會立即執行處分，當擔保維持率低於130%時，證券商於當日(T日)收盤後始通知投資人，並請其於通知送達(次日)起2日內進行補繳，如到期仍未補繳且擔保維持率仍未回升至130%以上者，始於次一營業日(T+3)處分擔保品，處分前如當日整戶維持率達130％以上，暫不處分；如整戶擔保維持率回升至166%以上者，則取消其追繳紀錄。
證交所呼籲，投資人勿聽信市場流言，應保持理性，審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言