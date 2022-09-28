台股崩跌再破底！國安基金例會暫定10月6日 持續執行護盤任務

台股今（28）日再度破底，國安基金例行委員會議暫定下周四、10月6日召開，國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，目前例會日期是暫定，也有可能再調整，希望能讓全體委員都能到齊開會。今天台股崩跌再度破底，阮清華表示，全球政經局勢處於失序狀態，國安基金已在場內持續執行護盤任務，所以國安基金例會日期訂哪一天其實不是那麼重要。

依照規定國安基金必須在10月15日前召開例會，討論並公布第3季財報，由於國安基金自7月12日臨時委員會議決定啟動護盤，台股大盤指數26日與今天均重挫連番破底，外界關注國安基金護盤力道，10月例會將揭露國安基金已經砸下多少子彈，以及後續還有多少銀彈持續投入護盤任務。

由於之前臨時委員會決議啟動護盤，並未擬定授權護盤期限，在近來國際局勢日益詭譎複雜，全球股匯波動劇烈之下，預料10月初委員會議不可能討論中止護盤，勢必繼續授權持續國安基金護盤任務。從國安基金啟動護盤機制以來，近期台股頻頻破底，國安基金任務重點雖是點火而非拉抬指數，但法人分析其護盤力道應該不小，就等10月例會國安基金季報公布，即可一窺其動用資金投入股市的端倪。