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國泰金估明年經濟成長「不保3」 示警第4季出口現警訊

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰金今公布第3季台灣經濟氣候與金融情勢。圖／國泰金提供
國泰金今公布第3季台灣經濟氣候與金融情勢。圖／國泰金提供

國泰金今公布第3季台灣經濟氣候與金融情勢，對今年台灣經濟成長率預估從原本3.4%下修至3.2%、預估通膨約在3%左右，同時預估明年經濟成長「不保3」，明年通膨預估值若能在央行目標2%以下，預期央行12月有可能不會升息。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，下修今年國內經濟成長率預估值至3.2%，相較於主計總處、央行預估的較低，主要是認為出口、投資將會減緩，下半年經濟成長無法優於上半年。

徐之強指出，8月最新出口只有2%，是「斷崖式」的下滑，這是一個很大的警訊，外銷訂單最新統計是負成長，外銷訂單從去年曾經高達670億元，到現在只剩下500多億元，外銷訂單是出口的領先指標，這也是一個訊號，顯示第4季出口無法像今年第1、2季一樣好。

第二，預估下半年民間投資不會這麼好，主要是出口成長在減緩，廠商庫存增加、出口受到壓抑，廠商就會減緩投資步調，最新一個月的資本設備進口是呈現負成長，特別是半導體資本設備進口也是負成長。

針對明年，徐之強表示，預測明年國內經濟成長率「不保3」，預估值為2.7%，主要是美、歐央行皆採取緊縮貨幣政策，台灣出口與投資表現也會較今年弱，主計總處認為明年可以「保3」，但明年受國內外經濟情勢影響，國泰與央行一樣認為明年無法「保3」。

在CPI部分，徐之強預估，今年國內CPI約在3%左右，仍然會超過央行關注的通膨目標2%，但對明年CPI預測是1.8%，預估明年CPI會降到央行關切的目標2%以下。

市場關注央行12月是否還會升息？徐之強表示，央行預估明年通膨會掉到2%以下，若明年經濟成長率預估無法「保3」，也許12月央行不會再升息，主要是通膨已低於目標區，景氣燈號如果已掉到黃藍燈，也許12月就不會再升息。

至於美聯準會升息步調，徐之強表示，依照聯準會點陣圖最新預測，今年底利率會到4.25%至4.5%，預期11月、12月還會升息5碼，11月升3碼機率已來到55%，因此12月可能會升2碼。

徐之強指出，美國升息最近連續3次都升3碼，升息程度比較大，終究會影響消費需求端，需求減弱之下，下半年美通膨應該會明顯減弱，最近原物料價格也下滑，美通膨第3季還有7％，第4季應該不到6%，但預估美明年仍然維持在高利率水準，轉成降息循環要等到2024年。

市場對於經濟衰退擔憂加劇，徐之強認為，大部分機構認為美經濟今年是正成長，雖然美明年經濟成長率會下滑，但大部分機構仍預測明年美國經濟仍是在0%以上、正成長，也就是軟著陸，但仍然有一定可能性明年美經濟會是0%以下的負成長，也就是硬著陸的可能性也很高；歐洲則有可能明年經濟是負成長；中國大陸經濟成長率則是明年會比今年好。

美國升息 央行 通膨

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