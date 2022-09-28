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台股下跌360.52點 三大法人賣超140.29億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

美國聯準會官員表示，他們必須繼續升息以恢復物價穩定，美國公債價格繼續下跌，美國10年期公債殖利率上升至3.963%。台股今（28）日開盤後沒多久隨即閃崩，摜破前低支撐，終場收在13,466.07點，下跌360.52點，成交量2,246.13億元；三大法人賣超140.29億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超119.56億元，投信買超20.29億元，自營商賣超（合計）41.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.2億元，自營商（避險）賣超30.81億元。

今台股重挫，台積電（2330）收438元，跌幅2.23%，聯發科（2454）重挫4.05%，收545元，聯電（2303）收36.2元，跌幅2.95%。光學鏡頭龍頭大立光（3008）跌幅達9%，玉晶光（3406）跌停板，千金股中跌幅最少的是力旺（3529），小跌0.9%，不過同為矽智財族群的M31亮燈跌停。電子股中以網通廠智邦（2345）股價最為抗跌，小漲1.75%。航運指數重跌6.45%，長榮航（2618）收跌停27.9元，華航（2610）重挫逾7%，大盤收在13,466.07點，漲幅0.35%。

美國聯準會 美國公債 台股 三大法人

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