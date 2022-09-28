全球低碳轉型浪潮 點燃綠色商機

受美國聯準會（Fed）快速升息、俄烏衝突加劇等衝擊，市場持續震盪，投資氣氛降到低點。但低碳、永續投資商機，卻在全球掀起低碳轉型浪潮下，成為重要趨勢，因此如MSCI國際KLD 400社會指數自9月至今下跌5%，較MSCI 世界指數的-6%表現相對抗跌。

瑞銀全球永續組合基金擬定經理人陳碩存認為，各國朝低碳轉型已成為不可逆的趨勢，背後擁有龐大投資商機下，目前低檔的市場，實為長期投資者進場的好時機。

陳碩存表示，為了在2050年前達成碳中和的目標，各國對企業課徵碳稅，預料將是一個必然趨勢，或是需要藉由交易獲得排碳的權利，排碳（碳權）未來將成為一個必備要求，因為排碳是需要付出代價（有貨幣價值），預估相關法案未來也會陸續出爐。

陳碩存就以台灣金管會為例指出，金管會日前推出綠色金融行動方案3.0，從最初鼓勵金融機構對綠能產業投資，如今已演進到推動金融機構碳盤查及氣候風險管理，這凸顯出當前各國政府若不加緊腳步，將難以在2050年之前完成碳中和目標。

市場預估，全球未來將投入100兆-150兆美元的資金才可能達到碳中和。陳碩存表示，目前美國GDP總額約20兆美元，這些投資金額幾乎是美國GDP總額的七倍之多，全球勢必展開低碳轉型的動作，而這也將點燃龐大的低碳綠色商機。

陳碩存進一步指出，國際投資市場上還有另一個明確趨勢，就是許多專業投資者、機構法人、主權基金和退休基金等，陸續要求必須在投資組合中納入ESG評分高及具低碳概念的標的。所以可以說低碳主題擁有基本面，又有資金面支撐，更重要的是投資減碳法規的支持，這些是永續程度較高、低碳轉型概念的企業，重要的有力支撐。

這些企業不僅短期表現較抗跌，從長期的表現來觀察，不論在年化波動度或年化報酬率上，都較大盤優異。陳碩存表示，據瑞銀資產管理研究，比較自2017-2021年的五年間，MSCI世界SRI低碳指數在年化報酬和夏普值方面，表現都優於MSCI世界指數和MSCI世界ESG領導者指數，投資效率可說是很好、對投資人有正面助益。