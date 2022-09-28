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還沒跌夠？台股續探底 重挫360點收13,466點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股在投資人疑慮未除之前，指數持續下探，今（28）日下跌360.52點，收盤指數13,466.07點，成交量為2246.13億元。記者陳正興／攝影
台股在投資人疑慮未除之前，指數持續下探，今（28）日下跌360.52點，收盤指數13,466.07點，成交量為2246.13億元。記者陳正興／攝影

台股在投資人疑慮未除之前，指數持續下探，今（28）日下跌360.52點，收盤指數13,466.07點，成交量為2246.13億元。

台積電（2330）為首的權值股及科技股無法帶動人氣，台積電收盤下跌10元，收盤價為438元。大盤今日開低走低，指標股的台積電、鴻海（2317）及貨櫃三雄等股走勢疲軟，IC設計股更跌勢慘重，世芯-KY（3661）等股跌幅較重。僅低價中小型股有內資介入而表現強勢。

第一金投顧說，台股修正一大段後，短線已經跌深，加上政府護盤態度明確、短線醞釀反彈空間，目前靜待美股止跌。10月沒有美國升息議題，可期待各利空出盡的落底反彈。

台股方面，萬四以下有國安基金撐腰，主管機關包括櫃買中心、證交所等有持續穩定投資人信心，勿殺低，可開始尋找跌深績優股。基本面的電子產業庫存去化中，第3季旺季不旺，第4季也將持平；盤面結構轉為空方主導。

由於產業基本面滾動下修，選股要選擇明年獲利成⻑的公司，避開衰退中的公司，靜待庫存去化過去。目前不受衝擊的產業有蘋概、網通、衛星、車用電子零組件等；傳產包含車用、特化、生技、風電等不受影響，往這些產業去選。今年選股重點是明年獲利要較今年成⻑，指數回檔止穩後，選股優先從業績成⻑強勁、且法人站在買方個股優先。

台積電 台股

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