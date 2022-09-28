美政策Higher for Longer Q4債券策略：升升「布息」

美國聯準會９月如預期升息3碼，主席鮑爾更透露強硬升息的態度，聯準會採取「Higher for Longer」的政策基調。針對第4季至2023年「升升不息」的升息趨勢，逢景氣轉下行、資金動能轉向避險資產之際，瀚亞投資說，逢低布局債息資產，震盪期間側重公債及投資級債，以中長期角度配置非投資級債，累積息收、靜待資本利得。

瀚亞投資-全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭分析，根據利率點陣圖顯示，上調2022年終端利率至4.25-4.5%，較市場原預期高出50bp，10年期美債殖利率未來可能測高，且美債10年期與2年期利差負斜率可能持續擴大。

根據Bloomberg統計，各類債券利率已回到10年前相對高點，美元投資等級債券收益率超過5%、非投資等級債超過9%(截至 2022/9/23)，債券收益率已高於美股股利率，這將使資金重新配置。周曉蘭補充，從過去經驗來看，投資人若把握在利率相對高點進場，並且持有一年以上期間，正報酬機率高，再加計資本利得，預料報酬率可期。

周曉蘭認為，短線無法預測殖利率頂部位置與時點，但投資人不妨在殖利率逢高時分批布局，以息收累積收益，並靜待未來潛在資本利得行情。考量2023年若停止升息循環，對債券中長期投資相對有利，加上經濟衰退在即，市場會有更多資金流入債市避險。

至於券種選擇配置，瀚亞投資建議，第四季市場波動且資金動能趨向避險，且考量景氣下行風險，債券配置可先側重公債與投資等級債，逢殖利率走高時布局；或選擇高品質非投資等級債，因收益率佳且基本面不差，適合風險承受度較高者以6個月以上配置積極累積債息；至於中性及保守者，則可鎖定複合債或投資等級債券資產，降低單一債券資產波動風險。