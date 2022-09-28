台股跳水重挫逾300點 長榮航（2618）領跌、航運股跌逾5%

台股今（28）日再破底，盤中一度下探至13,508.7點，下跌317.89點，各類股齊挫，航運股跌勢沈重，盤中下跌超過半根跌停板，跌幅5.78%，個股中由長榮航（2618）領跌，股價開低走低，一度下滑至27.95元，盤中跌幅9.35%。

長榮之爭有望提早落幕，弟弟派同盟瓦解，大房老三張國政有意轉向支持大哥張國華，鄭深池請辭長榮國際董事長，老二張國明掌握的祥陽慈善基金會也辭去長榮國際董事席次，星宇董事長張國煒辭去立榮航空董事長，長榮集團經營權之爭昨（27）日意外出現轉折。

業內人士指出，原屬弟弟派的大房老三張國政，有意轉向支持大哥張國華。若長榮大哥、老三同盟確定成立，長榮集團經營權大戰，將有望提前落幕。

長榮集團經營權之爭出現轉折，長榮航今日卻是中箭落馬，股價重挫，早盤以29.9元開出，下跌1.1元，股價開低後一路走低，一度下滑至27.95元，下跌3.05元，逼近跌停的27.9元，盤中跌幅9.51%。

長榮航重挫，華航（2610）跌勢也加重 ，盤中跌幅逾7%，航運股殺聲震天，貨櫃、散裝、陸運齊挫，長榮盤中跌幅也超過半根停板，跌幅5.53%，陽明（2609）跌幅5.01%，萬海（2615）盤中跌幅6.33%，裕民（2606）、新興（2605）等也都下跌逾5%。