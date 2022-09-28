台股急殺破底 盤中重挫逾300點

台股今（28）日開低，早盤一度翻紅拉升至13,854.09點，但隨著美股盤後下跌，台指期先下殺，大盤指數也跟著跳水，指數約在9時12分翻黑後一路急殺破底，10時55分下滑至13,508.7點，下跌317.89點。

美股周二四大指數收盤漲跌互見，道瓊指數下跌125.82點、跌幅0.43%；那斯達克指數上漲0.25%；標準500指數下跌0.21%；費半指數上漲1.04%。

台股早盤以13,816.7點開出，下跌9.89點，早盤一度翻紅，但美股盤後下跌，台指期率先急殺，台股也跟著下殺，指數再度破底，盤中一度大跌逾300點，盤面上，各類股齊挫，生技股、航運股重挫，權王台積電（2330）一度下滑至440元，下跌8元，航運股重挫，航空股跌勢沉重，長榮航（2618）跌幅逾9.5%，貨櫃三雄也大跌。