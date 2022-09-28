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台積電股價下探440元 創2個多月來新低

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

國際情勢未明，台股今（28）日早盤紅翻黑，一度下跌逾300點，台積電（2330）最高上漲1元，最低下探440元，下跌8元；聯發科（2454）最高上漲8元到576元，最低下跌15元到553元；日月光投控（3711）最高上漲0.7元到81.8元，最低下跌2.3元到78.8元。

聯電（2303）最高上漲0.65元，價位到37.95元，最低下跌0.75元，價位在36.55元。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，全球半導體業第3季起揭開庫存修正序幕，各類應用砍單消息不斷，晶圓代工廠產能利用率面臨挑戰，所幸蘋果iPhone 14系列新機拉貨動能不弱，成為市況一片低迷下的救世主。

法人圈近日傳出，台積電原訂明年漲價6%的計畫，遭最大客戶蘋果拒絕，另一大客戶輝達也伺機要求相同待遇，牽動台積電明年基本面走勢。

蘋果占台積電營收比重高達25%以上，大客戶要求報價凍漲，引起外資圈高度關注，摩根大通認為，若第4季終端需求持續疲軟，台積電可能對大客戶撤回漲價方案，印證報價凍漲傳聞。摩根士丹利更示警，若蘋果明年新iPhone搭載的A系列處理器未全數導入台積電3奈米製程，明年台積電3奈米產能利用率恐僅五成。

美股道瓊指數下跌125.82點、跌幅0.43%，收29,134.99點；那斯達克指數上漲26.58點、漲幅0.25%，收10,829.5 點；標普500指數下跌7.75 點、跌幅0.21%，收3,647.29點；費城半導體指數上漲24.6點、漲幅1.04%，收 2,398.0點。

台積電 iPhone 14 蘋果

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