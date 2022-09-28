光洋科（1785）技術長馬堅勇請辭 股價重挫破底創2年新低

光洋科（1785）昨（27）日深夜公告，榮譽董事長暨技術長馬堅勇因個人生涯規劃請辭，技術長職缺待補，馬堅勇是帶領光洋科近年走出多起風暴的靈魂人物，他離開光洋科之後，也衝擊投資人信心，今（28）日早盤光洋科股價一度重挫逾9%，股價並寫下逾2年新低。

光洋科2016年爆發員工盜賣450公斤黃金，還假借公司名義向銀行借款5億元，後續並因而遞延公司累積損失約17 億元，陷入低潮，馬堅勇當時擔任董事長，引領公司走出風暴。

2021年光洋科又面臨市場派爭奪經營權，由於光洋科是台積電（2330）關鍵靶材原料供應商，當時爆發經營權之爭，台積電公開表態力挺由馬堅勇帶領的經營團隊，引起業界高度關注，最後經營權之爭落幕，馬堅勇獲得業界高評價。

馬堅勇今年5月在股東會後交棒現任董事長黃啟峰，但仍坐陣公司，擔任榮譽董事長及技術長，昨日請辭並離開光洋科後，也讓投資人信心受到衝擊，今日早盤光洋科股價跳空開低走低，盤中一度重挫逾9%，早盤股價一度跌破30元整數關卡，盤中低點來到29.25元，股價寫下2020年6月以來新低。