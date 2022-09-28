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台股失守14000關卡聲量破千！網友崩潰「賠光儲蓄」　三成民眾憂景氣衰退

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

image source：新光證券APP

文／陳羿郿

台股連跌數天，26日暴跌逾300點，失守14000點關口，網路聲量激增1000多筆，金管會表示，已備妥措施，將「密切觀察未來幾天」國際股市、台股的發展，必要時就會祭出適當的措施。27日收盤小回神，大盤止跌翻紅。

台股重挫340點　聲量飆升1000多筆

台股26日重挫340點跌破1萬3800點，已低於國安基金7月12日宣布進場時的1萬3951點，雖然27日小漲收盤，金管會主委黃天牧表示，台股仍有一定基本面，金管會會做必要準備，不過何時提出救市措施，還要再觀察整體市場發展。以金管會過去救市政策，包括限制借券、限空令或一定情況下不得放空等，都是可能的措施。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/09/20～2022/09/26）觀察「台股下跌」的網路聲量，一周內累積2,148筆，其中9月26日瞬間衝高1,888筆。網友、股民紛紛表示，「空單最後上車機會，之後限空令就沒得空了」、「跌到沒得跌的時候就是利多了」、「禁空下就真的要無限跌了」、「人民的退休金都輸到脫褲子了」、「升息太少外資都提款跑了，不跌才怪」。

台股下跌

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

網友狂發慘賠崩潰文　　

因為台股連跌，投資人損失慘重，PTT熱門文章不少網友發文敘述自己慘況「帳面已經賠30%了」、「賠了15萬，不知道晚餐怎麼吃」、「賠光10年儲蓄」、過來人苦口婆心建議：「投資沒有都賺錢的，已經得到教訓，跌幅總是來的措手不及啊，我覺得空頭市場股票作多卻能賺錢的人會比較有實力。」

資金虧損、連續升息　三成五民眾憂景氣衰退

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年以來股市高低點相差近五千點，投資人今年不少面臨資產虧損，加上央行連續性的升息，多少對於購屋人心裡會產生壓力，雖然通膨壓力仍揮之不去，但漲多就是最大利空，43%相對多數的受訪者也認為房價早已反映通膨，再漲有限，因此本季在眾多利空因素匯聚之下，房市信心出現看壞的比看好的多，且看壞的比例也是近5季調查以來最高的一次。

至於面對今年跌跌不休的股市，35%受訪者認為不影響購屋計畫，另外35%擔憂股市大跌背後，反應景氣衰退，可能暫時觀望，另外也有21%受訪者指出自備款虧損，選擇暫時觀望。

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