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友達（2409）、群創（3481）減資前最後交易日 一檔紅翻黑、另跌更重

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

面板雙虎將辦理現金減資，今（28）日是減資前舊股最後交易日，早盤表現不同調，群創（3481）獲外資連二買，以10.8元小紅開出，友達（2409）則是開低，外資昨日賣超12,128張，但隨著台股大盤指數急殺翻黑，群創股價也翻黑。

友達、群創將辦理現金減資，友達現金減資2成，資本額將由962.42億元在減資後實收資本額降至769.93億元，每股退還股東2元現金，每股淨值由減資前23.3元提高到29.17元。

群創現金減資9.5%，減資後資本額由1,055.96億元降至955.6億元，每股退還股東0.95元現金，每股淨值由減資前27.33元提高到29.17元。

友達、群創現金減資前舊股最後交易日為9月28日，9月29日至10月7日停止交易，新股預計10月11日上市買賣。

法人認為，在台股大盤仍未落底前，若要參加減資要考量停止買賣期間的不確定因素，外資昨日對面板雙虎買賣超不同調，外資昨日買超群創17,114張，連二買，投信買超62張，自營商賣超33張，三大法人合計買超17,143張，早盤以10.8元開出，上漲0.1元，但盤中翻黑下滑至10.6元，下跌0.1元，跌幅0.93%。

友達早盤以14.95元開出，下跌0.1元，一度下滑至14.7元，盤中跌幅近1%；外資昨日賣超友達，投信則是買超145張，自營商買超2,588張，三大法人合計賣超9,395張，呈現土洋對作。

減資 群創 友達 面板 台股

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