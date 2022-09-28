快訊

百元鍋回不去了！「三媽臭臭鍋」10月調漲 每鍋貴20元

早晨財經速解讀／兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤？

黃東的故事：一個清代廣州「普通人」歷險記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9/28【早晨財經速解讀】兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤?道瓊續跌陷熊市 10年公債殖利率近4% 除了美元都在跌?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台股跌跌不休，昨（27）日早盤再創新低，不過買盤挺進電子股，行情破底翻，激勵指數「V型反彈」，終場以小漲收市。法人指出，技術指標已在低檔，行情醞釀跌深反彈機會。

籌碼面看，三大法人賣超47.7億元。其中外資現貨賣超63.42億元，賣超包括中信金、兆豐金、友達、長榮航、聯電、元大金、國泰金、開發金、中鋼、台泥等；期貨淨空單增加738口，留倉部位轉為淨空單601口。投信買超17.59億元，自營商賣超1.89億元。

國家隊動向方面，其中八大公股行庫買超5.91億元，買超中信金、兆豐金、中鋼、永豐金、華航、富邦金、開發金、玉山金、友達、宏達電等；四大基金零星點火包括上緯投控等產業指標股。

隨著英鎊跌至歷史低點、英國債券殖利率飆升至十多年來最高水準，引發英國央行緊急行動的討論，市場情緒進一步受到打擊。

不過，摩根大通周一的報告顯示，儘管債券殖利率飆升、利率升高，但成長股可能仍有一些機會。今年成長股承受了巨大壓力，但摩根大通策略師表示，如果Fed未來幾個月內採取較鴿派的基調，情況可能會發生變化。

全球外匯市場的劇烈波動也動搖了股票交易員的信心，英鎊兌美元創下歷史新低，市場擔心英國新政府周五發布的財政計劃可能使財政捉襟見肘。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

金融股 2891中信金 台股 升息 外資

延伸閱讀

投資美元根本送分題？網「人多的地方不要去」 PTT分兩派戰翻

北極星藥業（6550）跌停！兩證券「高歌離席」 網驚：最精彩操作

股市已呈現08年金融海嘯前兆？ 專家：現在更多出一個「不利條件」

今年跌最慘的五檔ETF！ 00900「不在榜單內」排名第七

相關新聞

9/28【早晨財經速解讀】兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤?道瓊續跌陷熊市 10年公債殖利率近4% 除了美元都在跌?

台股跌跌不休，昨（27）日早盤再創新低，不過買盤挺進電子股，行情破底翻，激勵指數「V型反彈」，終場以小漲收市。法人指出，技術指標已在低檔，行情醞釀跌深反彈機會。

台股跌跌不休！買盤改挺「這類股」 激勵指數V反彈

台股跌跌不休，昨（27）日早盤再創新低，不過買盤挺進電子股，行情破底翻，激勵指數「V型反彈」，終場以小漲收市。法人指出，...

是時候抄底台股了嗎？ 法人分析落底「三訊號」

台股跌跌不休，昨（27）日早盤一度再創拉回新低，雖然終場收小紅，不過技術面仍處於弱勢，下行壓力大，市場都在靜待落底訊號浮...

外銀投資鬆綁 股市活水

金管會昨（27）日預告修改「外銀分行設立及管理辦法」，放寬外銀在台分行授信及投資量能的計算方式，新增以聯行的資金來源為基...

伺服器供應鏈 短多點火

國安基金宣示護盤決心，配合美股期貨電子盤翻紅，激勵台股昨（27）日止跌回穩，產業能見度較高的伺服器供應鏈成短多點火標的，...

美科技股上揚 法人：台股區間震盪

美股走勢分歧，道瓊、標普指數下挫，但與台股連動度高的科技股那斯達克、費半指數上揚，法人指出，台股走勢短線區間震盪，可能呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。