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9/28【早晨財經速解讀】兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤?道瓊續跌陷熊市 10年公債殖利率近4% 除了美元都在跌?
台股跌跌不休，昨（27）日早盤再創新低，不過買盤挺進電子股，行情破底翻，激勵指數「V型反彈」，終場以小漲收市。法人指出，技術指標已在低檔，行情醞釀跌深反彈機會。
籌碼面看，三大法人賣超47.7億元。其中外資現貨賣超63.42億元，賣超包括中信金、兆豐金、友達、長榮航、聯電、元大金、國泰金、開發金、中鋼、台泥等；期貨淨空單增加738口，留倉部位轉為淨空單601口。投信買超17.59億元，自營商賣超1.89億元。
國家隊動向方面，其中八大公股行庫買超5.91億元，買超中信金、兆豐金、中鋼、永豐金、華航、富邦金、開發金、玉山金、友達、宏達電等；四大基金零星點火包括上緯投控等產業指標股。
隨著英鎊跌至歷史低點、英國債券殖利率飆升至十多年來最高水準，引發英國央行緊急行動的討論，市場情緒進一步受到打擊。
不過，摩根大通周一的報告顯示，儘管債券殖利率飆升、利率升高，但成長股可能仍有一些機會。今年成長股承受了巨大壓力，但摩根大通策略師表示，如果Fed未來幾個月內採取較鴿派的基調，情況可能會發生變化。
全球外匯市場的劇烈波動也動搖了股票交易員的信心，英鎊兌美元創下歷史新低，市場擔心英國新政府周五發布的財政計劃可能使財政捉襟見肘。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
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