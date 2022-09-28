大中華定期定額熱門基金　統一強漢績效亮眼

中國大陸股市向來被認為屬於爆發力強勁的市場，但也極易受到政策左右而出現大幅波動。這樣的特性使大陸股市的盤勢變動快速，對投資人來說，進出場時間點難以掌握。因此，法人說，定期定額是投資大陸股市最好的長期策略。

一直以來，大陸股市也是國人重點布局的海外市場。8月定期定額前十大的大中華股票型基金，扣款金額仍在1,700萬以上。居首的統一強漢基金，8月定期定額扣款金額甚至近8,000萬元。若進一步檢視這十檔長線投資人最愛的大中華基金績效，會發現統一強漢基金在各期間的定期定額報酬率，也都呈現全方位稱霸。

以近一年股市表現為例，過去一年，受到全球景氣下滑及聯準會升息影響，大陸股市走跌。但統一強漢基金表現明顯抗跌，近一年定期定額跌幅僅有8.13%，遠小於同類群組平均跌幅的13.53%，也低於滬深300指數的下跌9.25%。

定期定額投資人最為關注的長線績效，績效優異的基金更是繳出亮眼成績單。過去五年，先後受到中美貿易戰及新冠疫情等利空影響，中國股市走勢呈現大型區間震盪，滬深300指數近一年、三年及五年定期定額皆為負報酬。但統一強漢基金作為熱門基金中的績效冠軍，近五年定期定額報酬率超過五成，遠高於同類群組的1.55%，也優於滬深300指數的下跌0.78%。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，經過第2季的封城後，下半年大陸經濟預計呈現加速成長。為了追趕今年的經濟成長目標，大陸官方下半年將維持寬鬆貨幣政策，並加碼推出財政刺激以拉抬消費。在財政及貨幣政策雙利多的助攻下，大陸股市年底前行情仍不看淡。