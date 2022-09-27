凱基證致力金融科技創新 首創視訊電子簽章服務

凱基證券致力於金融科技創新，今（27）日攜手凱鈿行動科技推出全台首創「視訊電子簽章」新服務，整合視訊功能與電子簽章技術，讓客戶享有更便利的數位金融服務，期帶給投資人更安全便利及線上真人服務的溫度。

開發金總經理龐德明表示，數位躍升（Accelerate Digital）是開發金集團ABCDE五大策略之一，中壽、凱基銀行及中華開發資本等其他子公司包括也都持續朝此方向邁進，希望用創新思維提供給客戶更優質的金融產品及解決方案，成為業內標竿，並藉由創業精神與創新能力，成為亞洲領先金融企業。

凱基證券董事長許道義說，凱基證券一向重視客戶體驗，除透過創新數位服務帶給客戶便利，也重視客戶服務的溫度，運用科技結合真人服務，讓投資人提高對我們的信任，這也是金融服務最重要的核心。

許道義指出，很榮幸能與凱鈿行動科技合作，推出創新視訊結合電子簽章服務模式，就算不臨櫃也能獲得凱基證券100%的服務品質，更讓我們在Fintech的浪潮上持續領先。

凱基證券服務流程導入視訊電子簽章技術，可為客戶帶來三大加值：首先，服務不受時間與地點限制；第二，視訊環境由客戶與營業端直接互連，無可攔截之中繼站，且證件不須翻拍、掃描，避免資料外流風險。

第三，導入凱鈿行動科技「點點簽」技術，簽名同步帶入IP、時間戳與電子郵件信箱等完整稽核紀錄，配合簡訊OTP在內的多項驗證保護，確保簽名有效且不可竄改。

凱鈿行動科技創辦人兼執行長蘇柏州表示，點點簽技術以行動辦公的核心精神協助企業邁向數位轉型，近年更延伸其應用場景至金融產業，協助國內金融業者整合線上線下、行內行外的服務範圍，打造最便利的數位金融服務，未來將與凱基證券有更多技術上的合作，協助打造『以客戶為中心』的數位證券商先驅。

甫於8月上線的「台股視訊交易額度調整」，即為凱基證券首項應用視訊電子簽章技術的服務，客戶透過線上申請即可將最高交易額度提高至新台幣500萬元，輕鬆提升投資彈性。