台股上漲48.4點 三大法人賣超47.74億元
台股今（27）日開高，早盤一度翻黑跌至13,732.32點，隨即彈升震盪，收在13,826.59點，上漲48.4點，成交量1,894.35億元；三大法人賣超47.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超63.41億元，投信買超17.55億元，自營商賣超（合計）1.88億元，其中自營商（自行買賣）買超7.86億元，自營商（避險）賣超9.75億元。
今權值股暫時止跌，台積電（2330）收448元，小漲0.34%，聯電（2303）收37.3元，漲幅1.22%。貨櫃三雄反彈上漲，長榮（2603）漲幅逾5%，收153.5元，陽明（2609）漲幅逾3%，收63.8元；相對於貨櫃股，長榮航（2618）、華航（2610）皆下跌，跌幅1~2%。載板三雄也同步反彈，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）上漲3~4%。紡織類股聚陽（1477）、儒鴻（1476）上漲超過2%，金融股表現疲弱，兆豐金（2886）、中信金（2891）下挫逾2%，大盤收在13,826.59點，漲幅0.35%。
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