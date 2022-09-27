快訊

立委指府院介入鏡電視申照 總統府回應了

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

台股上漲48.4點 三大法人賣超47.74億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

台股今（27）日開高，早盤一度翻黑跌至13,732.32點，隨即彈升震盪，收在13,826.59點，上漲48.4點，成交量1,894.35億元；三大法人賣超47.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超63.41億元，投信買超17.55億元，自營商賣超（合計）1.88億元，其中自營商（自行買賣）買超7.86億元，自營商（避險）賣超9.75億元。

今權值股暫時止跌，台積電（2330）收448元，小漲0.34%，聯電（2303）收37.3元，漲幅1.22%。貨櫃三雄反彈上漲，長榮（2603）漲幅逾5%，收153.5元，陽明（2609）漲幅逾3%，收63.8元；相對於貨櫃股，長榮航（2618）、華航（2610）皆下跌，跌幅1~2%。載板三雄也同步反彈，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）上漲3~4%。紡織類股聚陽（1477）、儒鴻（1476）上漲超過2%，金融股表現疲弱，兆豐金（2886）、中信金（2891）下挫逾2%，大盤收在13,826.59點，漲幅0.35%。

自營商 長榮航 外資 台股 三大法人

延伸閱讀

台股大幅震盪 投信：存股族可逢低分批布局

台股早盤來回測試平盤線 科技股、航海王回溫撐盤

台股開盤上漲34點 開盤指數13,812點

9/27【早晨財經速解讀】台股萬四破底台幣貶近32元 金融股全面失守 壽險Q3財報不樂觀 禁空令隨時出 這波才是主跌段？

相關新聞

台股上漲48.4點 三大法人賣超47.74億元

台股今（27）日開高，早盤一度翻黑跌至13,732.32點，隨即彈升震盪，收在13,826.59點，上漲48.4點，成交...

股市已呈現08年金融海嘯前兆？ 專家：現在更多出一個「不利條件」

現在股市是2008年（金融海嘯）的前兆？

兩岸局勢升溫用「停市」因應？黃天牧：會有更極端的措施

台股近期震盪，國安基金進場護盤聲音不斷，國民黨立委曾銘宗今（27）日表示，未來兩岸情勢更加緊張，股市動盪不安，金管會是否...

航運族群反彈 台股漲48點收13,826點

今（27）日午後科技電子族群紛紛表態，台股強勢由黑翻紅，加權指數不斷攀高，除了蘋果供應鏈，還有車電、航運等族群回溫，生技...

台股早盤來回測試平盤線 科技股、航海王回溫撐盤

台股今（27）日開高走低，約在9點45分左右由紅翻黑，盤中持續在平盤線附近來回測試，盤面上，早盤有買單敲進科技權值股，帶...

解封利多出盡了？旅行社、飯店、航空股齊挫

國境將解封，預計29日將放寬邊境管制政策，10月13日開始實施入境檢疫「0+7」，受到疫情衝擊已久的觀光股、航空股等，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。