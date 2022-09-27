股市已呈現08年金融海嘯前兆？ 專家：現在更多出一個「不利條件」

現在股市是2008年（金融海嘯）的前兆？

最近很多人將現在的股市行情，比擬為2008年崩盤前兆；甚至身邊一些投資前輩，也認為未來兩年全球將步入大衰退。

我不會急著認同或否定，讓我們先回到邏輯來比較現在與過去。

就目前和2008年的經濟條件來說，目前就業狀況比2008年好得多，2008年的失業率，是從4.5％攀升到2010年的10％，就目前而言，失業率僅3.7％，這水準是1990年以來新低。

就業數據很重要，因為就業只要不錯，民眾就有能力消費，因此經濟好壞，最重要的是看就業與消費。

我認為現在消費遇到的問題，主要有三個：

第一個是2020年疫情爆發後WFH需求，該買的筆電、電視、家電、手機、平板都買了，現在還沒到汰舊換新的週期，只好庫存不斷往上堆。 第二個是升息疑慮下，大家會認為資金緊縮，物價下跌，這種心態存在，民眾就不會急著消費。 第三個是疫情下消費受限，以前即使沒有新手機、遊戲機，至少能出國買商品或是享受服務，目前沒有新產品，也不能出國，原本有的消費力道也消失。

如果沒有總經的思維邏輯增加一個維度思考，就容易陷入對照過去與歷史的股價，並且看圖說故事。

而沒有還原當時後的經濟背景，全盤考量股市漲跌的脈絡。

回到現在是否像2008年的問題，我認為不太像，至少就業率不同，不過，也不意味著，風險就一定更低。

我認為現在的環境，比2008年多一個不利條件。

2008年後，美國開始有了QE，而現在恰巧相反，是2020年QE後灑錢太多，現在FED會繼續回收資金，這就資金行情面來說是相對2008年不利。

如果仔細回去看每次的金融海嘯，其實過程都很痛苦，總會有一些時間大盤全面下跌，我們很難避開系統性風險（除了賣股或放空）。

但如果把時間拉長，一些個股就會在適當時機，股價開始走自己的路。

並不是在說，在前景不明時還一定要繼續持股，而是無時無刻，選股都是必要的，甚至時間拉長更是如此。

不要看到很多股價腰斬、膝蓋斬，或是腳踝斬就想要搶反彈，股價超跌是一個利多，但要能漲，要回到這家公司有沒有題材、有沒有業績才會有買盤。

漲的時候沒有人買，跌的時候市場也不會優先考慮。

回到主題，現在股市是2008年的前兆嗎？我認為這個時間點還不像是，但要保佑就業數字能繼續撐下去。

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