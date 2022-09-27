股市已呈現08年金融海嘯前兆？ 專家：現在更多出一個「不利條件」
現在股市是2008年（金融海嘯）的前兆？
最近很多人將現在的股市行情，比擬為2008年崩盤前兆；甚至身邊一些投資前輩，也認為未來兩年全球將步入大衰退。
我不會急著認同或否定，讓我們先回到邏輯來比較現在與過去。
就目前和2008年的經濟條件來說，目前就業狀況比2008年好得多，2008年的失業率，是從4.5％攀升到2010年的10％，就目前而言，失業率僅3.7％，這水準是1990年以來新低。
就業數據很重要，因為就業只要不錯，民眾就有能力消費，因此經濟好壞，最重要的是看就業與消費。
我認為現在消費遇到的問題，主要有三個：
第一個是2020年疫情爆發後WFH需求，該買的筆電、電視、家電、手機、平板都買了，現在還沒到汰舊換新的週期，只好庫存不斷往上堆。
第二個是升息疑慮下，大家會認為資金緊縮，物價下跌，這種心態存在，民眾就不會急著消費。
第三個是疫情下消費受限，以前即使沒有新手機、遊戲機，至少能出國買商品或是享受服務，目前沒有新產品，也不能出國，原本有的消費力道也消失。
如果沒有總經的思維邏輯增加一個維度思考，就容易陷入對照過去與歷史的股價，並且看圖說故事。
而沒有還原當時後的經濟背景，全盤考量股市漲跌的脈絡。
回到現在是否像2008年的問題，我認為不太像，至少就業率不同，不過，也不意味著，風險就一定更低。
我認為現在的環境，比2008年多一個不利條件。
2008年後，美國開始有了QE，而現在恰巧相反，是2020年QE後灑錢太多，現在FED會繼續回收資金，這就資金行情面來說是相對2008年不利。
如果仔細回去看每次的金融海嘯，其實過程都很痛苦，總會有一些時間大盤全面下跌，我們很難避開系統性風險（除了賣股或放空）。
但如果把時間拉長，一些個股就會在適當時機，股價開始走自己的路。
並不是在說，在前景不明時還一定要繼續持股，而是無時無刻，選股都是必要的，甚至時間拉長更是如此。
不要看到很多股價腰斬、膝蓋斬，或是腳踝斬就想要搶反彈，股價超跌是一個利多，但要能漲，要回到這家公司有沒有題材、有沒有業績才會有買盤。
漲的時候沒有人買，跌的時候市場也不會優先考慮。
回到主題，現在股市是2008年的前兆嗎？我認為這個時間點還不像是，但要保佑就業數字能繼續撐下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言