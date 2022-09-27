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解封利多出盡了？旅行社、飯店、航空股齊挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
解封政策宣布後，相關族群表現不同調，航空股上周就開始下跌，觀光股本周受到大盤的影響走弱，今（27）日更加弱勢。聯合報系資料照
解封政策宣布後，相關族群表現不同調，航空股上周就開始下跌，觀光股本周受到大盤的影響走弱，今（27）日更加弱勢。聯合報系資料照

國境將解封，預計29日將放寬邊境管制政策，10月13日開始實施入境檢疫「0+7」，受到疫情衝擊已久的觀光股、航空股等，期待解封的到來，不過，解封政策宣布後，相關族群表現不同調，航空股上周就開始下跌，觀光股本周受到大盤的影響走弱，今（27）日更加弱勢，集中市場觀光股早盤跌幅逾2%，櫃買市場觀光股也下跌逾1%。

台股今日開高，指數以13,812.99點開出，一度拉升至13,862.84點，盤中一度翻黑至13,748.82點，主要是台積電（2330）盤中一度翻黑，另外，北極星藥業-KY（6550）也一度重挫至跌停157.5元。

各類股表現上，上市櫃觀光股跌勢相對沉重，集中市場觀光股中，晶華（2707）跌幅逾4%，旅行社的雄獅（2731）、鳳凰（5706）跌幅逾3~4%，櫃買市場的觀光股也是下跌居多，易飛網（2734）跌幅逾4%，山富（2743）跌幅逾5%，五福（2745）跌幅逾7%，六角（2732）也下跌。

航空股的華航（2610）及長榮航（2618）也是下跌的表現，盤中跌幅逾2~3%。

觀光 櫃買 雄獅 鳳凰旅遊 2330台積電 6550北極星藥業-KY

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