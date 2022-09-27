9/27【早晨財經速解讀】台股萬四破底台幣貶近32元 金融股全面失守 壽險Q3財報不樂觀 禁空令隨時出 這波才是主跌段？

美國聯準會鷹派升息引發外資熱錢持續匯出，台北股匯市昨天在國家隊力撐下，仍上演雙雙重跌戲碼，台北股市跌破國安基金防線，台幣匯率最快今天可能貶破卅二元整數大關。國安基金操盤手、財政部次長阮清華說，台股已經超跌，國安基金會「全力護盤」；金管會主委黃天牧也喊話已備好穩定股市措施，將在適當時機推出穩定股市的措施。

台股昨天一開盤即摜破萬四關卡，國安基金全力穩盤，八大公股行庫、四大基金也在國安基金進場後進場，尾盤台積電多空交戰激烈，終場大盤指數下跌三四○點，收一萬三七七八點，跌破萬四關卡與一萬三九五一點的國安基金防線，指數創下二十二個月新低，市場恐慌氣氛瀰漫。

阮清華指出，台股下跌主要源於聯準會不斷升息，短期不會降息，因而衝擊到新興市場股匯市，而美股與台股向來關聯性高，尤其科技產業，而台灣又是淺碟型經濟，因此美股波動會影響台股，這是台股持續下跌的主因，後續預期美股或有機會慢慢止穩，國安基金也會全力護盤。

黃天牧則說，外資僅賣超七十億元，金管會將密切觀察台股和國際股市發展狀況，尤其是未來這幾天，若有需要，穩定股市的措施，將在適當時機推出。

台北匯市則在外資落跑八億美元下，即使中央銀行拋匯阻貶，台幣匯率收盤仍重貶一點五三角，收卅一點八一八元，連四貶並創五年九個月新低。匯銀主管說，最快今天，台幣匯率就有可能貶破卅二元整數大關，近日將下測卅二點二元。

資深匯銀主管指出，歷史經驗顯示，美元走強往往會帶來金融危機，近期也確實感受到這種緊張氣氛，美元指數屢創新高，且短時間內看不到停下來的可能，市場已經陷入瘋狂，猶如逃難似的擁抱美元；因現在除了美元以外，沒有任何一項資產可以賺錢。