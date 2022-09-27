9/27【早晨財經速解讀】台股萬四破底台幣貶近32元 金融股全面失守 壽險Q3財報不樂觀 禁空令隨時出 這波才是主跌段？
美國聯準會鷹派升息引發外資熱錢持續匯出，台北股匯市昨天在國家隊力撐下，仍上演雙雙重跌戲碼，台北股市跌破國安基金防線，台幣匯率最快今天可能貶破卅二元整數大關。國安基金操盤手、財政部次長阮清華說，台股已經超跌，國安基金會「全力護盤」；金管會主委黃天牧也喊話已備好穩定股市措施，將在適當時機推出穩定股市的措施。
台股昨天一開盤即摜破萬四關卡，國安基金全力穩盤，八大公股行庫、四大基金也在國安基金進場後進場，尾盤台積電多空交戰激烈，終場大盤指數下跌三四○點，收一萬三七七八點，跌破萬四關卡與一萬三九五一點的國安基金防線，指數創下二十二個月新低，市場恐慌氣氛瀰漫。
阮清華指出，台股下跌主要源於聯準會不斷升息，短期不會降息，因而衝擊到新興市場股匯市，而美股與台股向來關聯性高，尤其科技產業，而台灣又是淺碟型經濟，因此美股波動會影響台股，這是台股持續下跌的主因，後續預期美股或有機會慢慢止穩，國安基金也會全力護盤。
黃天牧則說，外資僅賣超七十億元，金管會將密切觀察台股和國際股市發展狀況，尤其是未來這幾天，若有需要，穩定股市的措施，將在適當時機推出。
台北匯市則在外資落跑八億美元下，即使中央銀行拋匯阻貶，台幣匯率收盤仍重貶一點五三角，收卅一點八一八元，連四貶並創五年九個月新低。匯銀主管說，最快今天，台幣匯率就有可能貶破卅二元整數大關，近日將下測卅二點二元。
資深匯銀主管指出，歷史經驗顯示，美元走強往往會帶來金融危機，近期也確實感受到這種緊張氣氛，美元指數屢創新高，且短時間內看不到停下來的可能，市場已經陷入瘋狂，猶如逃難似的擁抱美元；因現在除了美元以外，沒有任何一項資產可以賺錢。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言