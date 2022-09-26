證交所網路闖關遊戲再登場 總獎金高達44萬元

臺灣證券交易所預計9月27日至11月19日，以「龍翔虎躍 如虎添翼」為主題，再次舉辦廣受好評的網路闖關有獎徵答活動，期間周周抽獎，八週共計1,120個獎項，總獎金高達44萬元，歡迎大眾踴躍參與。

證交所表示，網路闖關有獎徵答活動今年已邁入第12屆，目的是希望藉由遊戲宣導證券商品常識及交易風險，協助大眾建立正確的投資理財觀念。

由於有獎徵答活動內容輕鬆有趣，每年推出皆獲得熱烈迴響，去年活動網站瀏覽人數更突破歷年紀錄，達35萬人次，對於投資人教育的推廣，有相當助益。

今年闖關活動設計配合虎年主題，以老虎為主角進行大富翁遊戲，遊戲題型靈活，除了涵蓋各式證券知識，也將近期熱議的創新板(TIB)及防範金融詐騙宣導納入遊戲活動中。

同時，鼓勵玩家進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司公告的財務資訊及股利分派情形等內容，幫助大眾建立正確選擇投資標的的判斷能力及提醒慎防投資風險。

證交所表示，遊戲設計分為初階版「福虎大富翁」，以大富翁的遊戲方式進行，及進階版「猛虎打疫情」，以卡牌遊戲方式進行，並依參與活動對象區分為「社會組」及「校園組」，若學生使用非.edu.tw域名Email帳號登入者，僅得參加社會組遊戲。

所有參加者皆須完成帳號登錄、回答闖關題目，並完成題目關卡後始能參加抽獎，抽獎日期為本活動開始次週起每週第一營業日進行，當周若重複中獎，則以獎金高的獎項為主。

近來有鑑於金融詐騙案件頻傳，為提醒民眾多加防範，特別加強宣導並揭露各式詐騙話術與手法，在遊戲過程即會不定時顯現於畫面上引導注意，期能在寓教於樂中防範於未然，有效化解金融詐騙危機。

本活動透過手機或電腦均可參加，只要以電子郵件地址註冊後即可進行遊戲，成功闖關後，每週還可參加抽獎，歡迎大眾踴躍參與，把握中獎機會！

活動詳細資訊請見證交所「投資人知識網」（https://investoredu.twse.com.tw/）或「證交所臉書粉絲專頁」（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/），活動專屬網頁網址為https://act.twse.com.tw/quiz2022/。