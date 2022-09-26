救市措施箭在弦上！金管會：台股未來這幾天是觀察關鍵

台股今（26）日大跌340點到13778.19點的今年新低點，金管會主委黃天牧今天說，台股基本面良好，外資僅賣超70億元，金管會將密切觀察台股和國際股市發展狀況，尤其是未來這幾天，若有需要，穩定股市的措施，將在適當時機推出。

以往針對股市非理性下跌時，金管會都採取一些穩定股市的措施，黃天牧說，「我們都有準備、做好盤點」但何時要提出來，還要看整個市場發展狀況，他強調，目前台股尚未出現非理性下跌的情況。

黃天牧說，台股跟其他國際股市一樣，受到美國升息、通膨和俄烏戰爭等國際政經因素影響，尤其是上周美國升息三碼後，美股也做了反映，台股在國際資本市場的一份子，也勢必會受到這些波動影響。

他說，這樣的國際政經情勢波動環境、是以往不曾經歷過的，尤其是未來美國升息趨勢，會到何種進程，甚至引起經濟趨緩，會影響到各國經濟到何種影響，都還要觀，目前整個政經情況都還在一個過程中。

今天台股指數，跌到了一個今年低點，以往整個非理性因素比較明顯時，會有穩定股市措施，這些措施金管會都會準備著。

黃天牧說，但也要看其他國際間相關資本市場發展、國內整個情況，及投資人看法，時間上還要再觀察，我們會做必要準備。

證期局長張振山也說，台股指數13778點是今年最低點、單日跌幅2.4%，但比韓股跌了3.08%、日股跌了2.65%，這些國家跌幅都比我們深，顯示台股跌幅仍居中。

他說，今天外資僅在台股賣了70多億元，不是很大，顯示當升息、通膨和美股周五大跌時，台股基本面仍很有韌性。

黃天牧也說，上週美股大跌，以台股部分產業和美股市連結很深，當美股跌，台股很難不跌，但跌幅居中，顯示國際資本市場政經波動劇烈，台股還是耐得住這樣的波動，這就是資本市場的韌性。

金管會很關切整個資本市場發展前景，金管會穩定股市作為都已做好盤點，「我們也會密切觀察尤其是未來這幾天，整個股市和國際股市發展的狀況，若有需要，會在適當時機、推出必要措施」。