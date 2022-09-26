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證交所完善新創籌資環境 打造臺灣創新板為上市新亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

8月掛牌的錼創科技-KY為台灣創新板打響第一炮後，臺灣證券交易所近來除持續拜訪新創公司外，已鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，及調整承銷商協助法遵作業委任期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。

台灣創新板自去年第3季開板以來，證交所持續拜訪新創公司，透過行政機關、創投機構、上市集團企業及新創育成園區等多元管道擴大交流，並積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音，持續精進調適法規，排除新創公司走向資本市場的障礙。

在鬆綁申請門檻方面，為貼近台灣中小企業為主的產業特性，分別調降市值及營收標準至10億元及1億元，無營收或新藥研發的生技類市值則調降至20億元，落實扶植新創加速籌資發展，讓創新板成為孕育未來潛力獨角獸的搖籃。

其次，創新板上市滿一年後即可申請轉列一般板，增進新創公司上市計畫的營運彈性。此外，增訂承銷股數下限規定（提撥承銷股數得不低於300萬股），提升市場配售效率；暨參考國外證券市場規定，調整承銷商協助法令遵循作業委任期間（取消永久保薦責任，調整為上市掛牌日起至其後三年度止），以增加法規合宜性並提升創新板申請及輔導意願。

國際股市今年表現欠佳，赴海外掛牌的新創估值與股價明顯遭到壓縮，鑒於台灣新創公司在國內能見度更勝於國外，證交所希望發揮及掌握主場優勢，打造台灣創新板成為亞太地區創新科技產業上市首選，積極推動具關鍵核心技術，及創新能力（例如：物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司申請掛牌，達成政府精進新創發展環境目標。

我國已建立多層次證券市場架構，以集中市場來看，截至2021年底掛牌上市家數959家，總市值達56.3兆元，全球排名第16名；日均成交金額接近4千億元，全球排名第八；外資持股市值占比由2018年40.0%增至2021年43.5%。另近四年全體上市公司籌資金額在4,553億元至8,433億元間，其中，IPO（首次公開發行）籌資金額僅約3%，餘為SPO股票及債券籌資等，顯示臺股資金動能充沛且具多元籌資管道，外資參與度也高，屬於高流動性市場。

證交所說，在全球競爭浪潮下，新創公司若能即早進入資本市場及善用資源，將有助於企業穩健發展、提升知名度及能見度、吸引招募優秀人才、增進企業價值及競爭優勢，打造新創企業勝利方程式。

證交所力拚台灣創新板為亞太地區創新事業的上市新品牌，透過資本市場力量，形成創新資本的特色板塊與上市聚落，希望將創新產業的豐沛人才技術價值留在台灣，讓國內投資人參與共享新經濟產業的成長果實，與台灣資本市場共榮共好。

資本市場 證交所

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