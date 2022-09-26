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台股破底收跌340.19點 三大法人賣超87.55億元
台股今（26）日跌破前低，盤中一度下探至13,743.19點，終場收在13,778.19點，下跌340.19點，成交量2,178.13億元；三大法人賣超87.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.45億元，投信買超22.66億元，自營商賣超（合計）31.76億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.77億元，自營商（避險）賣超27.98億元。
台股早盤以13,993.42點開低，指數失守萬四，且摜破前波低點13,928.66點再往下探底，電子股、金融股及傳統產業股齊跌，台積電（2330）收446.5元，下跌8.5元，聯電（2303）、大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等收黑，航運股跌勢重，貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）重挫，散裝、陸運股也下跌，大盤指數終場收跌2.41%。
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