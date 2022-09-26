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台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

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台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。台股今（26）日跌破前低，法人指出，在殺破國安基金宣布護盤時低點。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。台股今（26）日跌破前低，法人指出，在殺破國安基金宣布護盤時低點。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台股今（26）日跌破前低，法人指出，在殺破國安基金宣布護盤時低點，由於盤面上未有國安基金明顯護盤表現，導致投資人失望賣壓出籠，再度壓低台股加權指數，再次見到萬三，來到今年最低13,743.19點。加權指數終場下跌340.19點，收13,778.19點，成交量2,178.13億元。

近期股市動盪檔，導致賣壓出籠，資金紛紛流入匯市，布局美元避險，國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，投資人短線確實可透過配置美元進行防禦，不過預期美元後續拉回幅度大，因此較不建議空手投資人跟進，建議可先進行觀望。

科技權值股越跌越多，台積電（2330）尾盤出現買盤逢低進場，跌幅收斂，終場下跌8.5元，收446.5元，跌幅達1.8%；此外，鴻海（2317），聯發科（2454）也紛紛收跌1～2%，聯發科盤中更殺至近年新低565元，力積電（6770）跌幅則相對較重，盤中出現歷史最低價29.15元，跌幅重達5%以上。

高價股族群中，力旺（3529）跌勢最重，終場下跌超過8%，其次為股后信驊（5274），跌幅達5%以上，盤中更創近月低點1,660元，譜瑞-KY（4966），祥碩（5269），世芯-KY（3661）等股則收跌4%左右，股王大立光（3008）和旭隼（6409）的跌幅相對較小，雙雙收跌2～3%。

今日收盤，台股跌停家數多達19家，其中包含台驊投控（2636），威盛（2388），精測（6510），北極星藥業-KY（6550），晶宏（3141）等股，漲停鎖住的個股僅三檔，分別是勝昱（4304），亞都（5703），駿熠電（3642），皆為小型股。

此外，今日零股交易熱絡，以國泰永續高股息（00878）最熱門，零股成交量超過260萬股，而元大高股息（0056）則居次，零股成交量達240萬股，台積電第三，零股成交量超過200萬股，而元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、長榮（2603）也在今日成交超過100萬股。

零股 台積電 台股

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