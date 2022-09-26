美台升息幅度如市場預期 法人首選中信金（2891）和這檔金融股

美聯準會（Fed）日前升息3碼，台灣央行亦升息半碼，符合市場預期，投顧法人評估，外幣部位較高的銀行受惠幅度較大，目前金融股首選為第一金（2892）、中信金（2891）等兩檔，富邦金（2881）、國泰金（2882）等壽險金控維持保守看待。

Fed除決議升息3碼外，並調升今明年利率預期，聯邦基金利率中位數分別上修至4.4%、4.6%，大型本國投顧分析，預期外幣放款較高的上海商銀、兆豐銀、中信銀、一銀受惠程度優於同業，反映外幣放款占比依序達44%、21%、20%、19%。

鑒於Fed今年升息再度上修1%，法人指出，將有利上海商銀再上修淨利差8至10基點，影響獲利約中高個位數，至於中信銀、兆豐銀、一銀淨利差則上修4至5基點，影響獲利約中個位數，但仍視公司展望及存放款調整狀況而定。

法人認為，美國、臺灣本次升息幅度符合預期，對外幣部位較高銀行受惠幅度較大，且今年底美台利差可能擴大至2.75%，持續提升外幣存款較高銀行FX swap獲利，第一金、中信金為目前金融股首選，上海商銀短期有現增股價壓力。

壽險金控方面，考考量台股第3季以來下跌約3.7%，10年期美債殖利率從3%上揚至近3.7%，對壽險債券評價壓力虧損持續擴大，影響壽險及金控的其他權益及淨值，並降低配息能力、資本利得及獲利能力，仍保守看待富邦金、國泰金。