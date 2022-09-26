台股跌破萬4...國安基金在哪裡？ 法人「三字」回應了

美股道瓊工業指數上周五失守30,000點關卡，創下今年新低，道瓊率先破底，台股今（26）日也跌破萬四及摜破7月12日的低點13,928.66點，大盤指數續向下探底，市場關注到底有沒有國安基金防線？有法人坦言，目前還看不到，在沒有築底跡象下，要嚴控持股，以免去接掉下來的刀子，但是可以留意國安基金會買的股票、及綠能、航太群群，逢低往下慢慢布局。

美股上周五盤中一度重跌826點，終場收在29,590.41點，創2020年11月以來最低點，下跌486.27點，跌幅1.62%，30,000點整數關卡失守，統計從今年歷史收盤高點回跌以來，已下跌19.6%，瀕臨熊市；標普500和那斯達克綜合指數上周五分別大跌1.7%和1.8%。

美股連4個交易日重挫，台股今日一開盤就跌破萬四關卡，以13,993.42點開出，指數開低走低，一度下滑至13,795.76點，跌破7月12日的低點，盤中重挫逾300點，台積電（2330）以443元開低，下跌12元，台積電下跌，加上先前強勢的個股補跌，加重大盤指數壓力，再往下破底。

市場則是關心國安基金的護盤，由於今日已跌破國安基金宣布護盤時的低點，到底有沒有國安基金防線？在破底的情況下，指數會跌到那裡？支撐會落在那裡？法人坦言，其實並沒有所謂的國安基金防線，如果有的話，在上周五就應該會有跡象顯現，但從上周五的港股先破前低，接下來歐洲的德股及股的道瓊工業指數相繼破底，台股也沒有所謂的防線，今日直接破底。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股破底下，目前要先觀察美股何時可以轉強，在美股轉強下，台股或許有機會反彈，目前在短線風險大的情況下，要嚴格控制持股，且設好停損停利點；簡伯儀說，根據以往經驗，選前可望出現反彈行情，若以題材來看，逢低可布局綠能、航太族群。

證券分析師張陳浩認為，以目前的走勢來看，在未築底前，還看不到指數會跌到那裡，但在選舉前可望出現一波反彈行情，在操作上，目前應降低持股，但可以往下布局包括台積電、鴻海（2317）、金融股、台泥（1101）等國安基金護盤時會買的股票，在季底應避開投信持有的股票。