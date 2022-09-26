經濟下行風險升 中信投信：謹慎布局
台股加權指數今（26）日跌破萬四關卡，中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美國聯準會（Fed）升息、經濟步調走緩逐漸確定，需求修正下企業持續進行庫存調整，形成科技產業短期壓力，投資人在市場整理期間，操作宜謹慎布局，於基本面有好消息釋出後，行情可望反轉回穩。
美國聯準會（Fed）上周再度升息3碼，市場擔憂經濟下行風險升溫，新興亞股上周重挫，周跌4.28%，其中，菲律賓股市跌幅最重，單周下跌4.42%，南韓、台股分別下跌3.89%與3.04%；綜觀上周資金動向，除印度外的新興亞洲經濟體都成外資提款機，僅印度淨流入7.6億美元，其餘市場都大失血，流出前三新興亞股為台灣、南韓及泰國，金額分別為1,711.5億美元、721.4億美元及41.7億美元。
張圭慧表示，自全球央行年會（Jackson Hole）後，美國聯準會（Fed）利率策略態度與指引愈趨明顯，市場預期抑制通膨有機會在第4季發揮成效，於此同時，經濟影響程度也逐漸明朗，不確定性風險降低，本益比歷經一波修正後，投資價值浮現，惟台股短期受到總體經濟的影響，持續震盪整理，建議逢低分批布建資金，在基本面穩健及政策性支持產業，如：電動車、綠能、半導體等產業仍可期待。
受到全球股市動盪影響，越指上周震盪走低，上周收在1,203.28點，周跌2.49%，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行上周升息4碼，以彰顯維護匯率、打擊通膨的決心， 在全球景氣下行風險升溫之下，年底前股市都將呈現低氣壓，越南股市也遭受波及，投資人轉向保守，惟越南基本面亮眼、本益比偏低的情形下，具有投資價值，當前越指正處震盪整理區間，在抄底現象過後，投資人可關注近期越指是否能轉為多頭。
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