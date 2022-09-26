富邦證券推美股智慧下單 投資人免熬夜盯盤

受到升息影響，今(2022)年全球股市震盪劇烈，台灣投資人一覺醒來，美股風雲變色已成為常態，為避免錯失買賣良機，許多投資人會選擇熬夜盯盤。為解決投資人痛點，富邦證券推出美股智慧下單(長效單、觸價單)交易服務，買進、賣出最多可以選擇90天(含假日)長效交易，亦可將長效單與觸價單功能彈性搭配設定，協助投資人免熬夜盯盤，輕鬆掌握美股交易時機，並達成紀律投資的目標。

富邦證券指出，美股為全球市值最大的市場，個股高達7,600多檔，富邦證券美股專區特別提供美股篩選器，協助投資人找出有興趣及潛力的投資標的，再透過智慧單服務設定交易條件，例如：觸價單及長效單，當市場價格達到投資設定的目標，就可以觸發下單委託，若不想每天熬夜下單，即可增加設定「長效單」，最多90天(含假日)內持續有效，讓美股交易更輕鬆。富邦證券美股專區除了提供美股即時報價、美股庫存即時損益、行業熱圖、美股篩選器、到價提醒、個股健檢、財務儀錶板、全球分析師評價等實用功能，還可同時交易香港、日本、新加坡、英國、德國、中國大陸(滬深港通)市場，是投資全球市場的最佳神隊友。

富邦證券說，投資人可使用APP富邦e點通、富邦e+，或由富邦證券官網進入美股專區，簡單幾步驟即可享智慧下單便利功能。富邦證券七大海外市場包括美、中、港、日、新、英及德國股市，全面取消最低手續費活動持續進行中，交易股票或ETF通通適用！投資人可依據市場情況透過美股智慧交易，隨時調整買賣策略，不會再因為有低收手續費的投資成本考量而錯失交易良機。

除了複委託手續費是依實際成交金額收取，免收最低收手續費外，在台股部份也有讓投資人驚喜的手續費優惠活動，每月台股(不含興櫃)電子下單成交金額100萬元(含)以下即享手續費優惠。新戶透過富邦證券線上開戶平台，可一次完成開立台股、複委託、財管信託帳戶，若再加開北富銀數位帳戶當作證券交割戶，可享有數位帳戶5萬元以內2%高利活存，讓閒置資金也能賺到高利活存利息，活動只至今年底，越早開戶享越多。